В Украине эпидситуация стабилизировалась.

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, вчера, 6 мая, государственная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций вывела из красного уровня две области: Запорожскую и Полтавскую.

— Осталась у нас только Сумская область. В то же время, по индикаторам, которые мы получили сегодня утром, Сумская область может быть выведена из красного уровня эпидемиологической опасности, — сказал главный санитарный врач.

Подытоживая волнообразный рост, который был в Украине в течение февраля, марта и апреля Ляшко сказал, что в красный уровень эпидопасности за этот период попали 14 областей и город Киев.

— Средний срок пребывания региона в красном уровне эпидопасности составлял 37 дней. Быстрее справилась с красным уровнем и коронавирусом в целом Полтавская область, которая находилась в жестких эпидограничениях 22 дня. А дольше всех в красном уровне была Житомирская область — 63 дня, и Черновицкая — 52 дня, — подчеркнул он.

Также Ляшко обратился к украинцам с просьбой с пониманием отнестись к выходу областей из красного уровня.

— Это не отмена карантина, это отмена некоторых жестких карантинных ограничений, — отметил он.

Если Сумская область сегодня выйдет из красного уровня, то завтра, 8 мая, вся Украина будет в желтом или оранжевом уровне эпидемиологической опасности.

Напоследок Ляшко напомнил, что на территории желтого или оранжевого уровня также действуют определенные карантинные ограничения, которые необходимо соблюдать.

Ограничения желтой зоны будут довольно мягкими:

действует масочный режим в транспорте и закрытых помещениях;

массовые мероприятия разрешены при условии наполненности зала не более, чем наполовину, и при выделении 4 квадратных метра пространства для одного человека;

кинотеатры могут работать с наполненностью зала не более, чем на половину, и соблюдением шахматного порядка мест;

разрешена работа учебных заведений;

заведения питания могут работать до 24 часов;

общественный транспорт будет перевозить пассажиров в количестве сидящих мест;

разрешена работа спортзалов, бассейнов и фитнес-клубов.

В оранжевой зоне действуют такие же запреты, как и в желтой. Этот уровень свидетельствует об опасной эпидемической ситуации и приближении к красной зоне.

В Киеве по состоянию на 7 мая обнаружили 611 новых случаев коронавируса.