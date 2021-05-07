По состоянию на утро 7 мая в Украине подтвердили 2 105 428 случаев коронавируса. В стране продолжает ухудшаться эпидситуация, за сутки — 8 404 новых больных.

Среди новых случаев — 353 ребенка и 185 медработников.

Всего в Украине от вируса умерли 45 830 человек, за сутки — 379. Выздороветь удалось 1 731 162 украинцам, за день — 19 453.

За время пандемии в Украине провели 9 594 857 тестов методом ПЦР, за последние 24 часа — 39 748.

Вакцинация в Украине

82 1770 человек вакцинировали в Украине с начала прививочной кампании, за сутки — 37 967 украинцев.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (991), Днепропетровской (622) и Донецкой (571) областях.

Новые случаи и прививки в областях:

Винницкая область — 205 случаев/1 858 прививок;

Волынская область — 267 случаев/698 прививок;

Днепропетровская область — 622 случая/4 358 прививок;

Донецкая область — 571 случай/1 265 прививок;

Житомирская область — 228 случаев/692 прививки;

Закарпатская — 124 случая/522 прививки;

Запорожская область — 494 случая/1 713 прививок;

Ивано-Франковская область — 146 случаев/783 прививки;

Киевская область — 366 случаев/3 557 прививок;

Кировоградская область — 67 случаев/645 прививок;

Луганская область — 232 случая/668 прививок;

Львовская область — 256 случаев/2 789 прививок;

Николаевская область — 257 случаев/1 217 прививок;

Одесская область — 344 случая/1 444 прививки;

Полтавская область — 387 случаев/153 прививки

Ровенская область — 438 случаев/1 039 прививок;

Сумская область — 337 случаев/1 203 прививки;

Тернопольская область — 163 случая/704 прививки;

Харьковская область — 991 случай/317 прививок;

Херсонская область — 215 случаев/2 410 прививок;

Хмельницкая область — 408 случаев/1 376 прививок;

Черкасская область — 415 случаев/1 134 прививки;

Черновицкая область — 116 случаев/452 прививки;

Черниговская область — 144 случая/944 прививки.

Коронавирус в Украине

Количество инфицированных коронавирусом в Украине по состоянию на 6 мая возросло до 2 097 024 случаев.

Суточный прирост — 6 038 новых больных.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.