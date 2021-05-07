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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

Снова рост количества новых случаев Covid-19, в Украине за сутки 8 404 больных

дівчина у масці

По состоянию на утро 7 мая в Украине подтвердили 2 105 428 случаев коронавируса. В стране продолжает ухудшаться эпидситуация, за сутки — 8 404 новых больных.

Среди новых случаев — 353 ребенка и 185 медработников.

Всего в Украине от вируса умерли 45 830 человек, за сутки — 379. Выздороветь удалось 1 731 162 украинцам, за день — 19 453.

За время пандемии в Украине провели 9 594 857 тестов методом ПЦР, за последние 24 часа — 39 748.

Вакцинация в Украине

82 1770 человек вакцинировали в Украине с начала прививочной кампании, за сутки — 37 967 украинцев.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (991), Днепропетровской (622) и Донецкой (571) областях.

Новые случаи и прививки в областях:

  • Винницкая область — 205 случаев/1 858 прививок;
  • Волынская область — 267 случаев/698 прививок;
  • Днепропетровская область — 622 случая/4 358 прививок;
  • Донецкая область — 571 случай/1 265 прививок;
  • Житомирская область — 228 случаев/692 прививки;
  • Закарпатская — 124 случая/522 прививки;
  • Запорожская область — 494 случая/1 713 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 146 случаев/783 прививки;
  • Киевская область — 366 случаев/3 557 прививок;
  • Кировоградская область — 67 случаев/645 прививок;
  • Луганская область — 232 случая/668 прививок;
  • Львовская область — 256 случаев/2 789 прививок;
  • Николаевская область — 257 случаев/1 217 прививок;
  • Одесская область — 344 случая/1 444 прививки;
  • Полтавская область — 387 случаев/153 прививки
  • Ровенская область — 438 случаев/1 039 прививок;
  • Сумская область — 337 случаев/1 203 прививки;
  • Тернопольская область — 163 случая/704 прививки;
  • Харьковская область — 991 случай/317 прививок;
  • Херсонская область — 215 случаев/2 410 прививок;
  • Хмельницкая область — 408 случаев/1 376 прививок;
  • Черкасская область — 415 случаев/1 134 прививки;
  • Черновицкая область — 116 случаев/452 прививки;
  • Черниговская область — 144 случая/944 прививки.

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Коронавирус в Украине

Количество инфицированных коронавирусом в Украине по состоянию на 6 мая возросло до 2 097 024 случаев.

Суточный прирост — 6 038 новых больных.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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