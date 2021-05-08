В Киеве по состоянию на 8 мая обнаружили 753новых случаев коронавируса.
Всего в столице болезнь подтвердили у 198 721 граждан.
Кто заболел за сутки:
- 410 женщин в возрасте от 18 до 97 лет;
- 315 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет;
- 13 девочек от 1 до 17 лет;
- 15 мальчиков — от 1 до 17 лет.
В городе за сутки — 37 летальных случаев от вируса, в общем — 4 787.
1 268 киевлянина преодолели коронавирус, за время пандемии — 127 886.
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Шевченковском (113), Соломенском (110) и Дарницком (103), районах города.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.