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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Ухудшение ситуации с Covid-19: за сутки заболело 753 киевлянина

дівчина у масці

В Киеве по состоянию на 8 мая обнаружили 753новых случаев коронавируса.

Всего в столице болезнь подтвердили у 198 721 граждан.

Кто заболел за сутки:

  • 410 женщин в возрасте от 18 до 97 лет;
  • 315 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет;
  • 13 девочек от 1 до 17 лет;
  • 15 мальчиков — от 1 до 17 лет.

В городе за сутки — 37 летальных случаев от вируса, в общем — 4 787.

1 268 киевлянина преодолели коронавирус, за время пандемии — 127 886.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Шевченковском (113), Соломенском (110) и Дарницком (103), районах города.

Статистика Covid-19 за 8 травня

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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