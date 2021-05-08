В Киеве по состоянию на 8 мая обнаружили 753новых случаев коронавируса.

Всего в столице болезнь подтвердили у 198 721 граждан.

Кто заболел за сутки:

410 женщин в возрасте от 18 до 97 лет;

315 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет;

13 девочек от 1 до 17 лет;

15 мальчиков — от 1 до 17 лет.

В городе за сутки — 37 летальных случаев от вируса, в общем — 4 787.

1 268 киевлянина преодолели коронавирус, за время пандемии — 127 886.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Шевченковском (113), Соломенском (110) и Дарницком (103), районах города.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: