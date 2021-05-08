Статистика коронавируса: в Украине снова выросло число больных — за сутки 8710

По состоянию на утро, 8 мая, в Украине было зафиксировано 2 114 138 случаев коронавируса. Эпидситуация в стране продолжает ухудшаться: за сутки — 8 710 новых пациентов с Covid-19.

Среди новых случаев — 374 ребенка и 193 медработника.

Всего в Украине от вируса скончались 46 200 человек, за сутки — 370. Выздороветь удалось 1 750 570 украинцам, за день — 19 408.

За время пандемии в Украине провели 9 633 983 тестов методом ПЦР, за последние 24 часа — 39 126.

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Вакцинация в Украине

857 798 человек вакцинировали в Украине с начала прививочной кампании, за сутки — 36 046 украинцев.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (753), а также Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.

Новые случаи и прививки в областях:

Киев – 753 случая/5032 прививки;

Винницкая область — 225 случаев/1 939 прививок;

Волынская область — 221 случай/817 прививок;

Днепропетровская область — 668 случаев/3 574 прививки;

Донецкая область — 569 случаев/1 133 прививки;

Житомирская область — 269 случаев/ 741 прививка;

Закарпатская — 121 случай/ 597 прививок;

Запорожская область — 424 случая/1 516 прививок;

Ивано-Франковская область — 165 случаев/1 201 прививка;

Киевская область — 370 случаев/2 662 прививки;

Кировоградская область — 143 случая/1 088 прививок;

Луганская область — 264 случая/ 670 прививок;

Львовская область — 478 случаев/3 215 прививок;

Николаевская область — 286 случаев/ 857 прививок;

Одесская область — 366 случаев/1 618 прививок;

Полтавская область — 317 случаев/ 673 прививки;

Ровенская область — 475 случаев/1 256 прививок;

Сумская область — 352 случая/1 078 прививок;

Тернопольская область — 264 случая/ 578 прививок;

Харьковская область — 623 случая/ 198 прививок;

Херсонская область — 227 случаев/1 940 прививок;

Хмельницкая область — 378 случаев/1 184 прививки;

Черкасская область — 314 случаев/995 прививок;

Черновицкая область — 105 случаев/475 прививок;

Черниговская область — 333 случая/1 108 прививок.

Снятие барьеров на экспорт вакцины

Ранее на пресс-конференции в Порту председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен потребовала снять все барьеры для экспорта вакцин от коронавируса.

По ее словам, только таким образом можно победить пандемию Covid-19.

Глава ЕК подчеркнула, что заявлений правообладателей об отказе от защиты прав интеллектуальной собственности – недостаточно.