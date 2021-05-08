Статистика коронавируса: в Украине снова выросло число больных — за сутки 8710

По состоянию на утро, 8 мая, в Украине было зафиксировано 2 114 138 случаев коронавируса. Эпидситуация в стране продолжает ухудшаться: за сутки — 8 710 новых пациентов с Covid-19.
Среди новых случаев — 374 ребенка и 193 медработника.
Всего в Украине от вируса скончались 46 200 человек, за сутки — 370. Выздороветь удалось 1 750 570 украинцам, за день — 19 408.
За время пандемии в Украине провели 9 633 983 тестов методом ПЦР, за последние 24 часа — 39 126.
Вакцинация в Украине
857 798 человек вакцинировали в Украине с начала прививочной кампании, за сутки — 36 046 украинцев.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (753), а также Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.
Новые случаи и прививки в областях:
Киев – 753 случая/5032 прививки;
Винницкая область — 225 случаев/1 939 прививок;
Волынская область — 221 случай/817 прививок;
Днепропетровская область — 668 случаев/3 574 прививки;
Донецкая область — 569 случаев/1 133 прививки;
Житомирская область — 269 случаев/ 741 прививка;
Закарпатская — 121 случай/ 597 прививок;
Запорожская область — 424 случая/1 516 прививок;
Ивано-Франковская область — 165 случаев/1 201 прививка;
Киевская область — 370 случаев/2 662 прививки;
Кировоградская область — 143 случая/1 088 прививок;
Луганская область — 264 случая/ 670 прививок;
Львовская область — 478 случаев/3 215 прививок;
Николаевская область — 286 случаев/ 857 прививок;
Одесская область — 366 случаев/1 618 прививок;
Полтавская область — 317 случаев/ 673 прививки;
Ровенская область — 475 случаев/1 256 прививок;
Сумская область — 352 случая/1 078 прививок;
Тернопольская область — 264 случая/ 578 прививок;
Харьковская область — 623 случая/ 198 прививок;
Херсонская область — 227 случаев/1 940 прививок;
Хмельницкая область — 378 случаев/1 184 прививки;
Черкасская область — 314 случаев/995 прививок;
Черновицкая область — 105 случаев/475 прививок;
Черниговская область — 333 случая/1 108 прививок.
Снятие барьеров на экспорт вакцины
Ранее на пресс-конференции в Порту председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен потребовала снять все барьеры для экспорта вакцин от коронавируса.
По ее словам, только таким образом можно победить пандемию Covid-19.
Глава ЕК подчеркнула, что заявлений правообладателей об отказе от защиты прав интеллектуальной собственности – недостаточно.