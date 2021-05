Европейская комиссия подписала контракт с фармацевтическими компаниями Biontech/Pfizer на 1,8 млрд доз вакцины против коронавируса.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети Twitter.

Поставки вакцины против коронавируса ожидаются в течении 2021-2023 годов.

Также планируются и другие контракты на поставку препаратов против Covid-19.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.

Other contracts and other vaccine technologies will follow.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021