Европейская комиссия подписала контракт с фармацевтическими компаниями Biontech/Pfizer на 1,8 млрд доз вакцины против коронавируса.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети Twitter.

Поставки вакцины против коронавируса ожидаются в течении 2021-2023 годов.

— Еврокомиссия утвердила контракт на гарантированные 900 млн доз (+900 млн дополнительно) с BioNTech Group и Pfizer на 2021-2023 года, — сообщила политик.

Также планируются и другие контракты на поставку препаратов против Covid-19.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023. Other contracts and other vaccine technologies will follow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021

Вакцинация в Евросоюзе

К концу первого месяца лета государства-члены Евросоюза планируют получить дополнительные 50 млн доз вакцины от BioNTech/Pfizer.

Поставка этой партии сначала должна было состояться в четвертом квартале года, однако эту договоренность вскоре удалось изменить. Читайте новости о вакцинации в ЕС на сайте Факты ICTV.