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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Еврокомиссия утвердила контракт с Pfizer на 1,8 млрд доз Covid-вакцины

вакцина проти коронавірусу Pfizer і BionTECH

Европейская комиссия подписала контракт с фармацевтическими компаниями Biontech/Pfizer на 1,8 млрд доз вакцины против коронавируса.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети Twitter.

Поставки вакцины против коронавируса ожидаются в течении 2021-2023 годов.

— Еврокомиссия утвердила контракт на гарантированные 900 млн доз (+900 млн дополнительно) с BioNTech Group и Pfizer на 2021-2023 года, — сообщила политик.

Также планируются и другие контракты на поставку препаратов против Covid-19.

Вакцинация в Евросоюзе

К концу первого месяца лета государства-члены Евросоюза планируют получить дополнительные 50 млн доз вакцины от BioNTech/Pfizer.

Поставка этой партии сначала должна было состояться в четвертом квартале года, однако эту договоренность вскоре удалось изменить. Читайте новости о вакцинации в ЕС на сайте Факты ICTV.

Фото: Depositphotos

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