Самолет приземлился в Борисполе: Украина получила еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac

В Борисполе приземлился самолет, на борту которого находилась очередная партия вакцины CoronaVac для Украины.

Как рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, в столичный аэропорт прибыло 500 тысяч доз препарата CoronaVac.

Глава медицинского ведомства также отметил, что контракт с китайской корпорацией Sinovac Biotech подписан на закупку 1,9 млн доз вакцины, более 1,2 млн из которых уже прибыли в страну.

Кампания РФ по дискредитации западных вакцин

На прошлой неделе Максим Степанов заявил, что Кремль пытается втянуть Украину в кампанию по дискредитации вакцин, производимых на Западе.

По мнению министра здравоохранения, такие действия Москвы объясняются попыткой продвижения российской вакцины Спутник V.

Чиновник подчеркнул, что Украина несмотря на все усилия РФ даже не рассматривает возможность закупки этого препарата.