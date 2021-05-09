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Юлія Захарченко |

Ситуация не меняется: в Украине снова выросло число больных на Covid-19

Ситуация не меняется: в Украине снова выросло число больных на Covid-19

Количество инфицированных коронавирусом в Украине по состоянию на 9 мая возросло на 5 372 человек за сутки. В частности заболели 244 ребенка и 57 медработников.

За все время пандемии в Украине заболело 2 119 510 человек. За последние сутки опасную болезнь смог победить 9 181 человек. Всего 1 759 751 украинец смог преодолеть опасное заболевание.

В Covid-отделения госпитализировали 2 599 больных. Также за сутки зарегистрировали 193 летальных случаев.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях.

За все время пандемии в Украине зафиксировали летальных случаев — 46 393, проведено ПЦР-тестов — 9 655 779.

Статистика в регионах — случаев/прививок

Киев — 255/360
Винницкая область — 73/60
Волынская область — 82/102
Днепропетровская область — 798/510
Донецкая область — 401/0
Житомирская область — 191/51
Закарпатская область — 37/30
Запорожская область — 111/53
Ивано-Франковская область — 83/120
Киевская область — 210/225
Кировоградская область — 150/289
Луганская область — 54/86
Львовская область — 329/814
Николаевская область — 253/303
Одесская область — 342/298
Полтавская область — 147/164
Ровенская область — 142/50
Сумская область — 225/40
Тернопольская область — 227/160
Харьковская область — 361/55
Херсонская область — 154/540
Хмельницкая область — 227/10
Черкасская область — 152/226
Черновицкая область — 69/117
Черниговская — 299/180

Коронавирус в Украине

За вчерашние сутки, 8 мая, коронавирус в Украине зафиксировали у 2 114 138 граждан. Эпидемическая ситуация в стране ухудшается в прежнем темпе: за сутки госпитализировали 8 710 пациентов с опасным заболеванием.

Всего в Украине от вируса погибли более 46 тыс. человек, за сутки — 370 украинцев. Однако преодолеть заболевание удалось более 1,7 млн украинцам, за день от вируса вылечились 19 408 человек.

Фото: Pexels

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