Количество инфицированных коронавирусом в Украине по состоянию на 9 мая возросло на 5 372 человек за сутки. В частности заболели 244 ребенка и 57 медработников.

За все время пандемии в Украине заболело 2 119 510 человек. За последние сутки опасную болезнь смог победить 9 181 человек. Всего 1 759 751 украинец смог преодолеть опасное заболевание.

В Covid-отделения госпитализировали 2 599 больных. Также за сутки зарегистрировали 193 летальных случаев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях.

За все время пандемии в Украине зафиксировали летальных случаев — 46 393, проведено ПЦР-тестов — 9 655 779.

Статистика в регионах — случаев/прививок

Киев — 255/360

Винницкая область — 73/60

Волынская область — 82/102

Днепропетровская область — 798/510

Донецкая область — 401/0

Житомирская область — 191/51

Закарпатская область — 37/30

Запорожская область — 111/53

Ивано-Франковская область — 83/120

Киевская область — 210/225

Кировоградская область — 150/289

Луганская область — 54/86

Львовская область — 329/814

Николаевская область — 253/303

Одесская область — 342/298

Полтавская область — 147/164

Ровенская область — 142/50

Сумская область — 225/40

Тернопольская область — 227/160

Харьковская область — 361/55

Херсонская область — 154/540

Хмельницкая область — 227/10

Черкасская область — 152/226

Черновицкая область — 69/117

Черниговская — 299/180

Коронавирус в Украине

За вчерашние сутки, 8 мая, коронавирус в Украине зафиксировали у 2 114 138 граждан. Эпидемическая ситуация в стране ухудшается в прежнем темпе: за сутки госпитализировали 8 710 пациентов с опасным заболеванием.

Всего в Украине от вируса погибли более 46 тыс. человек, за сутки — 370 украинцев. Однако преодолеть заболевание удалось более 1,7 млн украинцам, за день от вируса вылечились 19 408 человек.