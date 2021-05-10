Недостаток движения, гиподинамия, является причиной возникновения многих болезней: от гипертонии до сахарного диабета. ВОЗ во Всемирный День движения отмечает, что от недостаточной физической активности ежегодно умирает более трех миллионов человек. Причем, умирают жители развитых стран. Ученые выяснили, что за последние сто лет люди стали двигаться на 96% меньше. Если малоподвижность будет прогрессировать, то люди совсем перестанут двигаться, а значит, вымрут.

Так ли это на самом деле, Факты ICTV выясняли у учителя физкультуры, тренера по каратэ Алены Яковлевой.

— Все так и есть, — подтвердила Алена Яковлева. — Когда человек мало двигается, у него может развиться гиподинамия. При этом слабеют мышцы, в том числе и сердечная, замедляется метаболизм, и он набирает вес. Вследствие замедления кровообращения, ухудшается питание мозга, а значит, нарушаются когнитивные функции. Постепенно развиваются болезни, в том числе и смертельные. В итоге человек погибает.

Да, перспектива у человечества, прямо скажем, не радужная. А посему, нужно брать ноги в руки и бежать, плыть, или хотя бы ходить. Одним словом, двигаться.

Но с движением вступают в конкуренцию гаджеты. Это беда современности. Даже в каникулы трудно вытащить подростков на улицу. В неудобной позе они проводят часы, а потом имеют слабые мышцы тазового дна, что грозит проблемами с мочевым пузырем, запоры, у мальчиков — варикоцеле. Сегодня геморрой находят уже у подростков.

— Приучать к физической активности нужно с детства, — советует учитель физкультуры и тренер. — Родители должны стать в этом примером. Детей можно отдавать в спортивные секции, а можно всей семьей проводить выходные на велосипедах, в пеших прогулках, подвижных играх на даче или во дворе.

Чтобы физическая активность приносила пользу, нужно разумно подойти к ее выбору. Детям должно быть интересно то, чем они занимаются. Учитывайте, что каждый вид спорта развивает различные группы мышц, воспитывает определенные качества. Присмотритесь к детям, прислушайтесь к их желаниям. Не давите на ребенка. Окончательный выбор он должен сделать сам. Но не позволяйте ему прыгать из одной секции в другую: так он нигде и никогда не достигнет успеха.

Если малышу не уютно на занятиях, попробуйте найти другого тренера. Но если ему тяжело, или он еще слишком мал, то отложите спорт еще на какое-то время.

— Меня на каратэ отец привел в четыре года, — рассказала Алена Яковлева. — Но на второй-третьей тренировке я стала баловаться, и тогда отец, он же тренер, сказал — домой, и еще год ждем. А через год все пошло, как по маслу. Оптимальный возраст начала тренировок — 5 лет. А до этого — активные игры.

Тренер, посоветовала обязательно занимать детей посильными физическими нагрузками. Это пригодится и в школе, и в жизни. Спорт организует, приучает к дисциплине, ответственности, воспитывает целеустремленность. Разве не эти качества нужны, чтобы преуспеть в жизни? А что уж говорить о пользе для здоровья!

Плавание — лучшее средство от насморка. Именно тренировки в воде укрепляют защиту от респираторных болезней. В плавании работают все мышцы тела, позвоночник и суставы становятся гибкими, а мышечный корсет не позволяет им “проседать”.

Боевые искусства воспитывают терпение, дисциплину, помогают контролировать энергию, направлять ее в нужное русло.

Футбол тренирует ловкость, развивает координацию движений, укрепляет ноги, учит взаимодействовать в команде.

Волейбол развивает реакцию, периферическое зрение, укрепляет суставы и связки, действует на организм общеукрепляюще.

Баскетбол помогает подрасти низкорослым детям, что положительно сказывается на их самооценке.

Художественная гимнастика развивает грацию, пластику, силу, а также воспитывает настойчивость, целеустремленность, усидчивость, способность концентрироваться.

И неважно, достигнет ли ваш ребенок спортивных высот, важно, что он останется здоровым и активным на долгие годы.

Что касается людей постарше, им тоже не стоит засиживаться дома. Нужно гулять ежедневно, выполнять посильные физические упражнения. Гуляя можно встретить какую-нибудь оздоровительную группу своих сверстников и присоединиться к ним. В Киеве, например, в парке им. Т.Г.Шевченко тренер по спортивной ходьбе Александр Шимко бесплатно проводит занятия для всех желающих. Во Львове недавно стали бесплатно обучать скандинавской ходьбе. В других городах тоже есть свои проекты. Не ленитесь, узнавайте и двигайтесь.

Фото: Алена Яковлева