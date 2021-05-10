В Киеве по состоянию на утро 10 мая подтвердили 101 новый случай коронавируса — 14 человек госпитализировали. За весь период пандемии в столице заболели 199 077 жителей.

За последние сутки прививку от Covid-19 не получил ни один человек в городе. В то же время выздоровели 46 киевлян, за весь период побороть болезнь удалось 128 157 жителям столицы.

В результате осложнений Covid-19 умерли восемь человек, в общем зафиксировано 4 826 летальных случаев.

Больше всего случаев за сутки зарегистрировано в Соломенском (41), Святошинском (14) и Дарницком (12) районах.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: