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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Коронавирус в Киеве: за сутки заболел 101 человек

коронавірус, карантин

В Киеве по состоянию на утро 10 мая подтвердили 101 новый случай коронавируса — 14 человек госпитализировали. За весь период пандемии в столице заболели 199 077 жителей.

За последние сутки прививку от Covid-19 не получил ни один человек в городе. В то же время выздоровели 46 киевлян, за весь период побороть болезнь удалось 128 157 жителям столицы.

В результате осложнений Covid-19 умерли восемь человек, в общем зафиксировано 4 826 летальных случаев.

Больше всего случаев за сутки зарегистрировано в Соломенском (41), Святошинском (14) и Дарницком (12) районах.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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