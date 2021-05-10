По состоянию на утро 10 мая в Украине зафиксировано 2 122 327 случаев коронавируса, за сутки заболели 2 817 человек, в том числе 31 медицинский работник и 159 детей. Из них в больницы госпитализировали 1 414 человек.

Коронавирус 10 мая — статистика Минздрава

За сутки от осложнений Covid-19 умерли 119 пациентов, за весь период пандемии — 46 512. Побороть болезнь удалось уже 1 768 753 украинцам, за сутки выздоровели 9 002 человека.

За последние 24 часа было проведено 21 883 тестирования, за весь период — 9 668 937.

Коронавирус в Украине — распространение в регионах

Согласно статистике Минздрава Украины на 10 мая, больше всего случаев за последние сутки было зафиксировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243) и Львовской (217) областях.

г. Киев — +101;

Винницкая область — +38;

Волынская область — +95;

Днепропетровская область — +449;

Донецкая область — +243;

Житомирская область — +132;

Закарпатская область — +32;

Запорожская область — +74;ї

Ивано-Франковская область — +50;

Киевская область — +184;

Кировоградская область — +72;

Луганская область — +31;

Львовская область — +217;

Николаевская область — +156;

Одесская область — +83;

Полтавская область — +130;

Ровенская область — +67;

Сумская область — +54;

Тернопольская область — +108;

Харьковская область — +175;

Херсонская область — +90;

Хмельницкая область — +15;

Черкасская область — +126;

Черновицкая область — +58;

Черниговская область — +37.

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации населения в Украине началась 24 февраля. По состоянию на 10 мая 2021 года уже 863 645 украинцев получили прививки от коронавируса.

За последние сутки вакцинировались 1 004 человека. Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.