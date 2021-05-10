По состоянию на утро 10 мая в Украине зафиксировано 2 122 327 случаев коронавируса, за сутки заболели 2 817 человек, в том числе 31 медицинский работник и 159 детей. Из них в больницы госпитализировали 1 414 человек.
Коронавирус 10 мая — статистика Минздрава
За сутки от осложнений Covid-19 умерли 119 пациентов, за весь период пандемии — 46 512. Побороть болезнь удалось уже 1 768 753 украинцам, за сутки выздоровели 9 002 человека.
За последние 24 часа было проведено 21 883 тестирования, за весь период — 9 668 937.
Коронавирус в Украине — распространение в регионах
Согласно статистике Минздрава Украины на 10 мая, больше всего случаев за последние сутки было зафиксировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243) и Львовской (217) областях.
- г. Киев — +101;
- Винницкая область — +38;
- Волынская область — +95;
- Днепропетровская область — +449;
- Донецкая область — +243;
- Житомирская область — +132;
- Закарпатская область — +32;
- Запорожская область — +74;ї
- Ивано-Франковская область — +50;
- Киевская область — +184;
- Кировоградская область — +72;
- Луганская область — +31;
- Львовская область — +217;
- Николаевская область — +156;
- Одесская область — +83;
- Полтавская область — +130;
- Ровенская область — +67;
- Сумская область — +54;
- Тернопольская область — +108;
- Харьковская область — +175;
- Херсонская область — +90;
- Хмельницкая область — +15;
- Черкасская область — +126;
- Черновицкая область — +58;
- Черниговская область — +37.
Вакцинация в Украине
Кампания по вакцинации населения в Украине началась 24 февраля. По состоянию на 10 мая 2021 года уже 863 645 украинцев получили прививки от коронавируса.
За последние сутки вакцинировались 1 004 человека. Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.