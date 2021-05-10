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Факты / Lifestyle
Людмила Богданова |

Более 9 тыс. выздоровели: 2 817 украинцев заболели коронавирусом за сутки

коронавірус, Київ, карантин

По состоянию на утро 10 мая в Украине зафиксировано 2 122 327 случаев коронавируса, за сутки заболели 2 817 человек, в том числе 31 медицинский работник и 159 детей. Из них в больницы госпитализировали 1 414 человек.

Коронавирус 10 мая — статистика Минздрава

За сутки от осложнений Covid-19 умерли 119 пациентов, за весь период пандемии — 46 512. Побороть болезнь удалось уже 1 768 753 украинцам, за сутки выздоровели 9 002 человека.

За последние 24 часа было проведено 21 883 тестирования, за весь период — 9 668 937.

Коронавирус в Украине — распространение в регионах

Согласно статистике Минздрава Украины на 10 мая, больше всего случаев за последние сутки было зафиксировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243) и Львовской (217) областях.

  • г. Киев — +101;
  • Винницкая область — +38;
  • Волынская область — +95;
  • Днепропетровская область — +449;
  • Донецкая область — +243;
  • Житомирская область — +132;
  • Закарпатская область — +32;
  • Запорожская область — +74;ї
  • Ивано-Франковская область — +50;
  • Киевская область — +184;
  • Кировоградская область — +72;
  • Луганская область — +31;
  • Львовская область — +217;
  • Николаевская область — +156;
  • Одесская область — +83;
  • Полтавская область — +130;
  • Ровенская область — +67;
  • Сумская область — +54;
  • Тернопольская область — +108;
  • Харьковская область — +175;
  • Херсонская область — +90;
  • Хмельницкая область — +15;
  • Черкасская область — +126;
  • Черновицкая область — +58;
  • Черниговская область — +37.
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Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации населения в Украине началась 24 февраля. По состоянию на 10 мая 2021 года уже 863 645 украинцев получили прививки от коронавируса.

За последние сутки вакцинировались 1 004 человека. Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Фото: УНИАН

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