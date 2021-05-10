Почти во всем мире ситуация с коронавирусом значительно улучшилась, об отмене карантина для украинских туристов, уровне заболеваемости и неутешительных новостях из Индии готовы рассказать Факты ICTV.
Кипр отменил обязательный карантин для туристов из ряда стран, в том числе и для украинцев.
Но чтобы не проходить двухнедельную самоизоляцию нужно иметь справку о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса.
Однако вакцина, которой человек сделал прививку, должна быть признана Европейским агентством по лекарственным средствам.
Также 10 апреля в Украине снова фиксируется спад количества заболевших. Количество людей, которые выздоровели втрое превышает показатель новых случаев.
За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 2 817 человек, а преодолеть недуг удалось 9 002 украинцам.
Коронавирус в мире
В балтийских странах также наблюдается снижение количества новых случаев. За последние сутки в трех странах обнаружили только 1 323 инфицирования. Из них 338 в Латвии, 199 в Эстонии и 786 в Литве.
Также в странах Балтии за минувшие сутки умер один человек с Covid-19.
В тоже время в Индии ситуация усложнилась тем, что на фоне пандемии коронавируса началась вспышка мукоромикоза, который в народе называют черной плесенью.
Также накануне в стране зафиксировали новый рекорд суточной смертности, за день умерли 4 187 человек.
Общее количество случаев в мире достигло 158 млн., сообщает университет Хопкинса.
С начала пандемии от осложнений, которые вызывает вирус, умерли 3 млн 293 тыс. 120 человек.
Карантин в Украине
По состоянию на 10 мая, ни в одной из областей Украины не установлен красный уровень опасности.
В оранжевой зоне находятся восемь областей, среди них — Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская и Черкасская области.