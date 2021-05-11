Американские врачи описали, вероятно, один из самых необычных случаев взаимодействия человека и клеща. В результате укуса насекомого 70-летний мужчина подхватил сразу несколько болезней.

Мужчина обратился в одну из больниц в штате Орегон с жалобами на лихорадку, тошноту и болезненную отечность в области лодыжки.

Анализ крови мужчины показал, что у него снижены концентрации эритроцитов и тромбоцитов. Биохимические показатели крови указывали на острое поражение печени и почек.

Он сообщил врачам, что месяцем ранее его укусило в область лодыжки насекомое. Это произошло во время поездки на северо-восток США, где распространены клещи.

После детального обследования врачи обнаружили, что пациент инфицирован не только Borrelia burgdorferi — возбудителем клещевого боррелиоза или болезни Лайма, но и бактериями Anaplasma phagocytophilum и Babesia microti, которые вызывают анаплазмоз и бабезиоз соответственно.

Основные симптомы бабезиоза — гемолитическая анемия и лихорадка. Также наблюдаются: усталость, озноб, головная боль, анорексия, сухой кашель.

Во время анаплазмоза страдают клетки крови: белые клетки, эритроциты и тромбоциты. Появляются признаки повреждения печени, в моче может обнаруживаться кровь. Также характерны потеря веса, диарея и анорексия.

Курс антибиотиков улучшил его состояние уже на второй день после начала терапии. Однако даже спустя год у него сохранились симптомы поражения периферических нервов в области укуса.

Как вытащить клеща у человека

Как вытащить клеща у человека, нужно знать каждому, ведь укус клеща может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Факты ICTV рассказывали, какие части тела любят клещи, а также о безопасных вариантах удаления клеща с тела человека.

Источник: BMJ Case Reports