В Немецком геронтологическом центре проведено исследование, по итогам которого ученые пришли к заключению, что у людей старше 40 лет меньше проблем со здоровьем, если субъективно они чувствуют себя моложе своего реального возраста.

Исследователями был применен лонгитюдный научный метод, часто практикуемый в социологии и психологии. Его суть состоит в изучении одной и той же группы людей в течение определенного времени, за которое эти люди успевают радикально изменить свои значимые привычки.

В ходе проекта, результаты которого были опубликованы Американской психологической ассоциацией в журнале Психология и старение, ученые в течение трех лет наблюдали более 5 000 участников эксперимента в возрасте 40+.

Выяснилось, что среди людей, которые чувствовали себя моложе своего хронологического возраста показатели функционального здоровья были заметно лучше их сверстников, которые испытывали хронический стресс по поводу своих немолодых лет. Создавалось впечатление, что субъективный возраст словно служит защитным буфером между внутренним ощущением человека и окружающими его внешними неблагоприятными обстоятельствами.

Говоря о внешних неблагоприятных обстоятельствах, ученые имели ввиду, прежде всего, довольно распространенное явление эйджизма — дискриминации по возрастному признаку. Когда люди преклонных лет ощущают себя отрезанными от жизни и им ничего не остается, как ждать конца. Подобное восприятие себя провоцирует хронический стресс, а тот, в свою очередь, тяжелые функциональные патологии.

Вот почему к людям старшей возрастной категории нужно относится бережно и внимательно, стараться пробудить в них ощущение радости и полноты жизни.

Отметим, что в настоящее время ученые проводят дополнительные исследования в попытке выяснить идеальный разрыв между субъективным и хронологическим возрастом. Поскольку предыдущие проекты показали, что чувствовать себя моложе полезно, но до определенного момента, после которого, по мере увеличения разрыва между субъективным и хронологическим возрастом, преимущество от ощущения собственной моложавости уменьшается. Образно говоря, быть после 70 лет “слишком молодым” может иметь нежелательные последствия.

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