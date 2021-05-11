На фоне катастрофической статистики заболеваемости и смертности от Covid-19, врачи Индии столкнулись с участившимися случаями очень опасной инфекции – мукормикозом, больше известной как “черный грибок”. Об этом сообщает ВВС.

— Мукормикоз — очень редкая инфекция, — отмечает эксперт по вопросам иммунопрофилактики, врач-иммунолог Василий Когут. – Ее вызывает особый вид слизистой плесени, которая может попасть в организм человека из почвы, вместе с перезревшими овощами и фруктами. Мукормикоз поражает носовые пазухи, мозг, легкие. Эта инфекция крайне опасна для людей с очень ослабленным иммунитетом на фоне тяжелых фоновых заболеваний, таких как сахарный диабет, онкология, ВИЧ/СПИД.

Симптомы черного грибка проявляются в виде первоначальной заложенности носа, переходящей в носовое кровотечение и появлением в этой области лица черных участков кожи. Такие пациенты часто жалуются на опухлости и боли в глазах, нечеткость зрения или его полную потерю.

По мнению индийских медиков, мукормикоз, скорее всего, провоцируют стероиды, которые практически в обязательном порядке применяют для лечения тяжелых форм пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. С одной стороны, эти препараты жизненно необходимы для уменьшения воспаления легких, с другой – стероиды одновременно угнетают иммунную защиту и повышают уровень сахара в крови. Причем не только у диабетиков.

Черный грибок — патология с довольно высоким уровнем смертности, до 50%. Кроме того, больным с мукормикозом часто приходится удалять пораженный инфекцией глаз либо часть челюсти, чтобы инфекция не распространилась на головной мозг.

Единственным эффективным лекарством от мукормикоза является противогрибковая инъекция. Но позволить ее себе в Индии могут далеко не все: полный курс лечения предполагает введение одной дозы препарата стоимостью в 50 долларов, в течение восьми недель.

Индийские власти пока не склонны официально заявлять об эпидемии черного грибка. Однако вместе с тем каждый день фиксируют все большее случаев заболевания этой смертельно опасной инфекцией.

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