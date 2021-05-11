Уже несколько недель подряд Индия удерживает печальную пальму первенства по количеству заболевших коронавирусной инфекцией и умерших от нее. Каждый день в мировых сводках сообщается о почти полумиллионе новых случаев заражения в этой стране и до 4 тысяч летальных исходов. Мир заговорил о новом – индийском – штамме коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения классифицирует индийский штамм, как “вызывающий беспокойство”, сообщает ВВС. Такую же характеристику в свое время получили и три других варианта Covid-19 – британский, южноафриканский и бразильский. По данным ВОЗ, случаи заболевания индийским штаммом коронавируса зафиксированы уже в 30 странах мира.

— Опасность того или иного вида коронаинфекции определяется по четырем статичными показателями, — отмечает заведующий инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Виталий Соколов. – Мы говорим о легкой передаче вируса от человека к человеку, о более тяжелых формах заболевания, о низкой способности антител обезвредить вирус, о низком эффекте вакцинации.

По словам Виталия Соколова, если обнаруженный штамм Covid-19 соответствует хотя бы одному из этих определений, его уже можно расценивать как опасный. Судя по информации о ситуации в Индии, индийский штамм вобрал в себя все четыре признака.

Мнения ведущих украинских врачей-инфекционистов по поводу степени угрозы индийского штамма коронавируса для Украины разделились. Так, по словам врача-инфекциониста Владимира Калиты, можно предположить, что индийский штамм отличается от британского или южноафриканского не тем, что он более агрессивен – он просто другой. Прежде всего, благодаря способности подавлять иммунную защиту организма. По этой причине высок риск того, что индийский коронавирус может поразить и людей, уже переболевших Covid-19. Этот фактор вполне может повлечь за собой высочайший всплеск заболеваемости уже этим летом.

По мнению же врача-эпидемиолога Людмилы Мухарской, со слов Виталия Соколова, индийский штамм не должен спровоцировать в Украине такой же обвал, как в Индии. Здесь нужно учитывать разность и систем здравоохранения, и социального уровня, и плотности населения. Главное, чтобы были места в больницах и кислород для всех нуждающихся. В Индии всего этого катастрофически не хватает, поэтому там такой высокий уровень летальности.

Разумеется, все точки зрения высказывались исходя из предположительных оценок, поскольку реального опыта работы с этим штаммом у нас пока нет.

А между тем, Фактам ICTV стало известно о симптомах заболеваемости индийским штаммом.