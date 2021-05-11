В течение последних трех дней, которые были выходными, в Украине уменьшалось количество новых случаев заболевания Covid-19.

Об этом во время пресс-конференции в Укринформе сообщила главный специалист МОЗ Украины эпидемиолог, профессор Наталья Виноград.

— На 8 мая зафиксированы 5372 новых случая Covid-19. Достаточно высокая доля детей — 244 и медиков — 57, сообщила эпидемиолог. — 9 мая было уже 2817 случаев, в том числе 159 детей и 31 медик. 10 мая заболели 2208 людей и 89 детей.

Специалисты констатируют, что уменьшается и количество госпитализированных: с 2509 на 8 мая до 1108 — на 10 мая. Это также свидетельствует, что становится меньше тяжелых случаев, а значит, и летальных, что очень важно.

Кроме того, наблюдается значительное превышение количества выздоровевших (9181 человек) над заболевшими.

Однако, следует учитывать, что летальность захватывает более молодых граждан: в возрасте от 30 до 39 лет. Надо учитывать это при распределении медицинской помощи и вакцинации.

Специалист отметила, что коечный фонд за счет уменьшения госпитализированных освободился до 30,3%. Итак, мы имеем резерв и можем адекватно реагировать на изменение ситуации.

Коллективного иммунитета украинцы должны достичь в 2022 году, но все зависит от массовости вакцинации.