Сейчас треть всех случаев Covid-19 приходится на Индию. Одним из объяснений этого является появление нового, как думали двойного, штамма кооронавируса. Но при более детальном изучении оказалось, что он имеет тройную мутацию.

— Вообще, там присутствуют 17 мутаций, но только три имеют медицинское значение, — объясняет эпидемиолог, профессор Наталья Виноград на пресс-конференции в Укринформе. — Две из них обеспечивают распространение, проникновение в клетку и размножение вируса. А третья — самая страшная — позволяет ускользать от иммунного ответа. Но все эти варианты в комплексе или в отдельности опасны для людей.

Благодаря таким мутациям количество больных Covid-19 растет в геометрической прогрессии. И сейчас возникают вопросы, как быть тем, кто переболел коронавирусом и имеет иммунитет против так называемого классического или британского штаммов, а также тем, кто вакцинировался. Эти вопросы важны и для Украины.

— Кроме прочего, удивляют клинические проявления этого штамма, — подчеркивает Наталья Виноград. — Идет сильное поражение желудочно-кишечного тракта с присоединением других слабых систем.

В мире до сих пор продолжаются исследования различных штаммов коронавируса, чтобы узнать, чем они отличаются друг от друга, и какие являются самыми опасными для людей.