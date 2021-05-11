Карантинные ограничения из-за распространения Covid-19 привели к ожирению у многих детей, констатирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

О том, к чему это может привести Фактам ICTV рассказала врач-эндокринолог Екатерина Вакалюк.

— Закрытие школ, переход на дистанционное обучение, когда дети не выходят из дома, чтобы хотя бы пройтись до школы, приводит к набору лишнего веса и затем к настоящему ожирению, — говорит Екатерина Вакалюк. — Добавьте к этому несбалансированное питание, которое преобладает в наших семьях, и мы получим всплеск диабета II типа в будущем. Причем, будущее это не за горами. Диабет молодеет с каждым днем.

Более того, ожирение и лишний вес могут вызвать серьезные осложнения в случае заражения Covid-19 или привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Согласно исследованиям уже треть детей в возрасте от 6 до 9 лет имеют избыточный вес.

— Иногда у меня на приеме дети не сидят, а лежат, — говорит эндокринолог. — Они чувствуют большую усталость от того, что пришли к доктору. Кроме того, они испытывают чувство сонливости. Дети вялые и неактивные.

От гиподинамии страдает и мозг. Таким детям тяжело не только двигаться, но и усваивать информацию. Родители должны серьезно задуматься о том, что их чада не смогут полноценно учиться.

Сейчас уже многие страны, в том числе и Украина начинают ослаблять ограничительные меры, связанные с коронавирусом.

Нужно воспользоваться этим, а также тем, что наступает лето с каникулами и отпусками, чтобы начать новую жизнь. Откладывать до неопределенного понедельника не стоит. Это может привести к фатальному результату. Двигайтесь уже сегодня. Прогулки в парках, за городом в лесах и лугах, вылазки на речку — все это приблизит вас к здоровью.

Прививайте своим детям привычку активно двигаться. Это могут быть семейные велопрогулки или занятия спортом, который нравится ребенку.