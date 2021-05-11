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Факты / Lifestyle
Максим Зайченко |

Когда в Украине будет коллективный иммунитет к коронавирусу — Шмыгаль оценил сроки

Денис Шмыгаль

Коллективный иммунитет к Covid-19 в Украине будет достигнут в 2022 году. Это будет происходить по мере того, как вакцинация от коронавируса будет становится все более массовой.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Он отметил, что украинцы уже прожили год в пандемии, но на завершение борьбы с Covid-19 потребуется еще один год.

— В следующем году мы планируем закончить процесс вакцинации 70 и более процентов взрослого населения, что позволит формировать коллективный иммунитет, — заявил Шмыгаль.

Коллективный иммунитет

Украина может не преодолеть пандемию и в 2022 году. К такой  ситуации может привести дефицит вакцин и крайне низкие темпы вакцинации. А коллективный иммунитет украинцы могут обрести только в 2023 году.

К такому мнению пришли ученые КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных болезней, основываясь на главном заключении недавнего доклада McKinsey&Company, что основным методом преодоления пандемии является массовая вакцинация населения.

Источник: РБК-Украина

Фото: Правительственный портал

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