Сертификаты вакцинации против коронавируса в Украине можно будет получить онлайн с 1 июля 2021 года.

Наличие сертификата позволит украинцам путешествовать без каких-либо ограничений. Его разрабатывает Министерство здравоохранения совместно с Министерством цифровой трансформации и Национальной службой здоровья Украины.

— Сертификаты будут содержать всю необходимую информацию, в частности ту, которую прогнозируемо будет требовать Евросоюз и ВОЗ, — отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Правительство планирует запустить услугу получения документа с помощью портала или приложения Дія до 1 июля 2021 года.

Украинские Covid-сертификаты

По последним данным, сертификаты вакцинации против коронавируса в Украине могут ввести уже с 1 июля. Этот документ разрабатывает Минздрав совместно с Минцифрою и НСЗУ.

Планируется, что в сертификате вакцинации будут указывать информацию о прививке от Covid-19, отрицательный ПЦР-тест или дату, когда человек выздоровел от коронавируса. Читайте подробнее о сертификатах вакцинации в Украине на сайте Факты ICTV.