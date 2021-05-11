Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

В Киеве по состоянию на утро 11 мая подтвердили 98 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии в столице заболели 199 175 местных жителей.

За последние сутки прививку от Covid-19 не получил ни один человек в городе.

Кто заболел

51 женщина в возрасте от 19 до 91 года

45 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет

1 девочка в возрасте 5 лет

1 мальчик возрастом 3 года

В столице за последние сутки зафиксировали 12 летальных случаев от вируса (всего 4 838 человек не смогли преодолеть опасное заболевание).

В то же время 20 больных коронавирусом госпитализировали в больницы. Также 143 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Также 51 киевлянин смог преодолеть опасную болезнь (всего 128 208 украинцев в столице выздоровели от коронавируса).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (25), Шевченковском (16) и в Соломенском (15) районах.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: