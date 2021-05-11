Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

В Киеве по состоянию на утро 11 мая подтвердили 98 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии в столице заболели 199 175 местных жителей.
За последние сутки прививку от Covid-19 не получил ни один человек в городе.
Кто заболел
- 51 женщина в возрасте от 19 до 91 года
- 45 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет
- 1 девочка в возрасте 5 лет
- 1 мальчик возрастом 3 года
В столице за последние сутки зафиксировали 12 летальных случаев от вируса (всего 4 838 человек не смогли преодолеть опасное заболевание).
В то же время 20 больных коронавирусом госпитализировали в больницы. Также 143 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус и пневмонию.
Также 51 киевлянин смог преодолеть опасную болезнь (всего 128 208 украинцев в столице выздоровели от коронавируса).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (25), Шевченковском (16) и в Соломенском (15) районах.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.