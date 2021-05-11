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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Приближается к Украине: в Минздраве назвали симптомы индийского штамма Covid-19

Максим Степанов

Индийский штамм коронавируса опаснее и агрессивнее штаммов, которые обнаружили в Великобритании и Южно-Африканской Республике.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 11 мая.

Он отметил, что индийский штамм выраженный тяжелой клинической картиной с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек.

— У пациентов наблюдают тяжелую интоксикацию организма. А индийские средства массовой информации сообщают, что также врачи фиксируют случаи критических поражений слизистой носа и горла, — утверждает министр.

Степанов также предупредил, что индийский штамм постепенно приближается к границам Украины. Случаи заражения этим штаммом уже зафиксировали в Польше, Румынии и других странах Европы.

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Недавно председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил, что распространение штамма коронавируса из Индии может привести к вспышке болезни в Украине в конце мая или в начале июня. Поэтому важно сразу выявить его, чтобы вовремя отреагировать.

Фото: УНИАН

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