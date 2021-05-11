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Факты / Lifestyle
Максим Зайченко |

Названа дата запуска электронного больничного в Украине

Названа дата запуска электронного больничного в Украине

В Украине с 1 июня заработает система электронных больничных. До сентября она будет работать в тестовом режиме.

Об этом шла речь на совещании в Офисе президента 11 мая.

Введение электронных больничных начнется с 1 июня в пилотном формате в 200 больницах, а в полном объеме начнёт работать с 1 сентября текущего года.

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Согласно данным Министерства здравоохранения, изначально электронные больничные будут действовать вместе с бумажным документом. При этом е-больничный смогут получить только те пациенты, которые есть в электронной системе здравоохранения.

Запуск электронных больничных

Ранее в Минздраве призвали больницы полностью обеспечить готовность к запуску электронных больничных.

Сейчас медицинские информационные системы работают над созданием специального функционала для выдачи электронных больничных.

Источник: Офис президента

Фото: Dreamstime

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