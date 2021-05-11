По состоянию на 11 мая в мире зафиксировали 159,5 млн случаев коронавируса. От осложнений, которые вызвал Covid-19, за сутки умерли более 10 тыс. человек, а выздоровели за все время — 138,2 млн.

В то же время в Украине растет количество тяжелых больных коронавирусом, больницы до сих пор загружены пациентами. Также из-за быстрого распространения индийского штамма, в Украине может возникнуть четвертая волна Covid-19.

Главные новости о коронавирусе за 11 мая в Украине и мире — читайте на Фактах ICTV.

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки на коронавирус заболели 2 208 человек. За сутки победить болезнь удалось 8 617 пациентам. Также зафиксировали 119 новых летальных случаев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) областях.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что индийский штамм Covid-19, который сейчас активно распространяется по миру, опаснее других штаммы. Этот вариант постепенно приближается к границам Украины, что может вызвать новую волну заболеваемости в стране.

Вакцинация в Украине

За прошедшие сутки в Украине совершили 2 194 прививки против коронавируса. Всего с начала прививочной кампании в стране вакцинировали 865 590 человек, из них получили одну дозу — 865 588 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 695 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что в Украине коллективный иммунитет будет достигнут в 2022 году с помощью массовой вакцинации от коронавируса.

Степанов отметил, что Украина законтрактовала 42 млн доз вакцин против Covid-19. Это 20 млн доз Pfizer, 2 млн доз AstraZeneca, 10 млн NovaVax и 1,9 млн доз Sinovac/CoronaVac — по прямым контрактам. А также 8 млн доз вакцин от глобальной инициативы Covax.

Коронавирус в мире

Лидерами по распространению коронавируса в мире являются США (33,5 млн), Индия (22,9 млн), Бразилия (15,2 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (5 млн). Украина среди стран мира по распространению Covid-19 занимает 16 место, а в Европе — восьмое.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что штамм коронавируса, который впервые обнаружили в Индии, вызывает беспокойство на глобальном уровне. Это объяснили тем, что штамм устойчив к вакцине против Covid-19, заразнее и, возможно, неуязвим к антителам.

В Англии в понедельник впервые с июля не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса в сутки.

В Чехии продолжают ослаблять коронавирусные ограничения. С 17 мая в школу смогут вернуться ученики начальных классов. Также снова будет разрешено проведение культурных мероприятий на открытом воздухе.

Карантин в Украине

По состоянию на 11 мая 2021 года ни в одной области Украины не установлено красный уровень эпидемической опасности.

В то же время в оранжевую зону карантина вошли: Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская и Черкасская области.

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