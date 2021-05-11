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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Умер после вакцинации: на Львовщине сообщили о причине смерти 63-летнего мужчины

вакцинація від коронавірусу

Во Львовской области выяснили причину смерти 63-летнего мужчины, которому накануне сделали прививку против коронавируса вакциной AstraZeneca/Covishield.

Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис во время брифинга 11 мая.

По его словам, у мужчины диагностировали серьезную патологию, которая стала причиной его смерти. Однако это не связано с действием вакцины.

По информации департамента здравоохранения Львовской ОГА, 15 апреля 2021 года мужчина получил прививку против Covid-19 вакциной AstraZeneca/Covishield. А через сутки он умер.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 11 мая в Украине от коронавируса вакцинировали 2 194 человека.

В целом с начала прививочной кампании в стране вакцинировали 865 590 человек, из них получили одну дозу — 865 588 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 695 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Подробнее о вакцинации в Украине читайте на Фактах ICTV.

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