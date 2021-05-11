PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

В Киеве впервые трансплантировали почку от посмертного донора

В Киеве впервые трансплантировали почку от посмертного донора

В Киевском городском центре нефрологии и диализа впервые трансплантировали почку от посмертного донора. Орган получил 40-летний киевлянин, у которого в 2016 году отказали почки.

Пять лет мужчина находился на гемодиализе. Три раза в неделю аппарат очищал кровь вместо неработающих органов. Два месяца назад пациент стал в лист ожидания нового органа.

Донором для больного стал 57-летний мужчина, который попал в Киевскую областную больницу с диагнозом острый геморрагический инсульт. Врачи диагностировали у него смерть мозга.

Читайте
Первая посмертная трансплантация в 2021: во Львове спасли сразу пять человек

По словам врачей, у больного был лучший тест на иммунологическую совместимость — 12%, поэтому орган трансплантировали именно ему. Операция началась поздно вечером и длилась три часа.

Почка заработала сразу на операционном столе. Сейчас состояние пациента стабильное, ему еще предстоит длительный процесс восстановления.

  • В Киеве впервые трансплантировали почку от посмертного донора
  • В Киеве впервые трансплантировали почку от посмертного донора
В Киеве впервые трансплантировали почку от посмертного донора / 1 фотография

В КГГА сообщили, что Киевский центр нефрологии и диализа в прошлом году вошел в пилотный проект Минздрава по трансплантации, так все пересадки органов происходят за счет государства.

Теперь трансплантированы уже три почки от родственного донора и друг от посмертного. В листе ожидания центра находятся более 100 пациентов.

Кроме того, в Украине в 2021 году планируют провести 300 трансплантаций костного мозга. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в Украине можно делать такие операции и это будет дешевле, чем за рубежом.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка