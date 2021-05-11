В Киевском городском центре нефрологии и диализа впервые трансплантировали почку от посмертного донора. Орган получил 40-летний киевлянин, у которого в 2016 году отказали почки.

Пять лет мужчина находился на гемодиализе. Три раза в неделю аппарат очищал кровь вместо неработающих органов. Два месяца назад пациент стал в лист ожидания нового органа.

Донором для больного стал 57-летний мужчина, который попал в Киевскую областную больницу с диагнозом острый геморрагический инсульт. Врачи диагностировали у него смерть мозга.

По словам врачей, у больного был лучший тест на иммунологическую совместимость — 12%, поэтому орган трансплантировали именно ему. Операция началась поздно вечером и длилась три часа.

Почка заработала сразу на операционном столе. Сейчас состояние пациента стабильное, ему еще предстоит длительный процесс восстановления.

В Киеве впервые трансплантировали почку от посмертного донора / 1 фотография

В КГГА сообщили, что Киевский центр нефрологии и диализа в прошлом году вошел в пилотный проект Минздрава по трансплантации, так все пересадки органов происходят за счет государства.

Теперь трансплантированы уже три почки от родственного донора и друг от посмертного. В листе ожидания центра находятся более 100 пациентов.

Кроме того, в Украине в 2021 году планируют провести 300 трансплантаций костного мозга. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в Украине можно делать такие операции и это будет дешевле, чем за рубежом.