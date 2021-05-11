По данным Минздрава состоянию на 11 мая в Украине количество вакцинированных лиц от COVID-19 человек (с начала кампании) составляет 865590. Из них получили 1 дозу — 865 588 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 695 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
За последние сутки прививки от COVID-19 2194 человек.
Прививки проводились 25 мобильными бригадами по иммунизации и 55 пунктами прививки.
За последние сутки в Киеве и, Винницкой, Луганской, Херсонской областях не привит ни один человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
г. Киев — 98 случаев/0 прививок;
Винницкая область — 39 случаев/0 прививок;
Волынская область — 105 случаев/52 прививки;
Днепропетровская область — 191 случай/452 прививки;
Донецкая область — 325 случаев/10 прививок;
Житомирская область — 16 случаев/54 прививки;
Закарпатская — 43 случая/93 прививки;
Запорожская область — 169 случаев/24 прививки;
Ивано-Франковская область — 31 случай/20 прививок;
Киевская область — 76 случаев/50 прививок;
Кировоградская область — 67 случаев/156 прививок;
Луганская область — 15 случаев/0 прививок;
Львовская область — 50 случаев/592 прививки;
Николаевская область — 132 случая/107 прививок;
Одесская область — 86 случаев/90 прививок;
Полтавская область — 97 случаев/74 прививки;
Ровенская область — 76 случаев/40 прививок;
Сумская область — 51 случай/66 прививок;
Тернопольская область — 62 случая/80 прививок;
Харьковская область — 213 случаев/103 прививки;
Херсонская область — 38 случаев/0 прививок;
Хмельницкая область — 0 случаев/ 20 прививок;
Черкасская область — 128 случаев/11 прививок;
Черновицкая область — 63 случая/30 прививок;
Черниговская область — 37 случаев/70 прививок.
Кабмин Украины планирует продлить адаптивный карантин, который введен с 24 февраля по 30 июня, до августа.