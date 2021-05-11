По данным Минздрава состоянию на 11 мая в Украине количество вакцинированных лиц от COVID-19 человек (с начала кампании) составляет 865590. Из них получили 1 дозу — 865 588 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 695 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

За последние сутки прививки от COVID-19 2194 человек.

Прививки проводились 25 мобильными бригадами по иммунизации и 55 пунктами прививки.

За последние сутки в Киеве и, Винницкой, Луганской, Херсонской областях не привит ни один человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев — 98 случаев/0 прививок;

Винницкая область — 39 случаев/0 прививок;

Волынская область — 105 случаев/52 прививки;

Днепропетровская область — 191 случай/452 прививки;

Донецкая область — 325 случаев/10 прививок;

Житомирская область — 16 случаев/54 прививки;

Закарпатская — 43 случая/93 прививки;

Запорожская область — 169 случаев/24 прививки;

Ивано-Франковская область — 31 случай/20 прививок;

Киевская область — 76 случаев/50 прививок;

Кировоградская область — 67 случаев/156 прививок;

Луганская область — 15 случаев/0 прививок;

Львовская область — 50 случаев/592 прививки;

Николаевская область — 132 случая/107 прививок;

Одесская область — 86 случаев/90 прививок;

Полтавская область — 97 случаев/74 прививки;

Ровенская область — 76 случаев/40 прививок;

Сумская область — 51 случай/66 прививок;

Тернопольская область — 62 случая/80 прививок;

Харьковская область — 213 случаев/103 прививки;

Херсонская область — 38 случаев/0 прививок;

Хмельницкая область — 0 случаев/ 20 прививок;

Черкасская область — 128 случаев/11 прививок;

Черновицкая область — 63 случая/30 прививок;

Черниговская область — 37 случаев/70 прививок.

Кабмин Украины планирует продлить адаптивный карантин, который введен с 24 февраля по 30 июня, до августа.