В Нью-Йорке (США) людей будут вакцинировать от коронавируса в метро и на железнодорожных станциях. С 12 мая на восьми станциях метро и на вокзалах разместят пункты вакцинации. Об этом сообщил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.
Гражданам будут вводить вакцину Johnson & Johnson, которая предусматривает однократную инъекцию. За это люди смогут в качестве вознаграждения получить карту на бесплатный проезд в метро на неделю или два билета на поезд.
— Вы все равно входите на станцию метро и проходите мимо пункта вакцинации. Это одноразовая вакцинация, остановитесь, потратьте несколько минут и получите вакцину, — заявил губернатор.
Пока проект запускают в тестовом формате с 12 до 16 мая, однако затем его могут продлить.
В Нью-Джерси также поощряют людей к вакцинации. К инициативе привлекли местные пивоварни — тем, кто получит вакцину, обещают бесплатные напитки.
В США разрешили вакцину для подростков
Американский регулятор разрешил использовать вакцину от коронавируса Pfizer для подростков с 12 лет. Ранее ее вводили только тем, кому исполнилось 16 лет.
В США считают, что это поможет нормально начать учебный год осенью.
Источник: The New York Times