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Факты / Lifestyle
Людмила Богданова |

В Нью-Йорке людей будут вакцинировать в метро и на вокзалах

Нью-Йорк, США, метро

В Нью-Йорке (США) людей будут вакцинировать от коронавируса в метро и на железнодорожных станциях. С 12 мая на восьми станциях метро и на вокзалах разместят пункты вакцинации. Об этом сообщил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Гражданам будут вводить вакцину Johnson & Johnson, которая предусматривает однократную инъекцию. За это люди смогут в качестве вознаграждения получить карту на бесплатный проезд в метро на неделю или два билета на поезд.

— Вы все равно входите на станцию ​​метро и проходите мимо пункта вакцинации. Это одноразовая вакцинация, остановитесь, потратьте несколько минут и получите вакцину, — заявил губернатор.

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Пока проект запускают в тестовом формате с 12 до 16 мая, однако затем его могут продлить.

В Нью-Джерси также поощряют людей к вакцинации. К инициативе привлекли местные пивоварни — тем, кто получит вакцину, обещают бесплатные напитки.

В США разрешили вакцину для подростков

Американский регулятор разрешил использовать вакцину от коронавируса Pfizer для подростков с 12 лет. Ранее ее вводили только тем, кому исполнилось 16 лет.

В США считают, что это поможет нормально начать учебный год осенью.

Источник: The New York Times

Фото: Depositphotos

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