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Факты / Lifestyle
Людмила Богданова |

В США разрешили вакцину Pfizer для детей с 12 лет

вакцинація

В США разрешили использовать вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech для подростков 12-15 лет в экстренных ситуациях. Соответствующее решение приняло Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).

Ранее вакцину Pfizer/BioNTech можно было вводить только с 16 лет. Американский регулятор рассматривал заявку производителя препарата больше месяца, изучая все документы.

Ожидается, что разрешение вакцины для подростков поможет нормально начать учебный год этой осенью, обеспечив полное присутствие детей в школах.

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— Это решение позволит защитить молодое население от Covid-19, приближая нас к возвращению к чувству нормальности и к прекращению пандемии, — заявила исполняющий обязанности главы FDA Джанет Вудкок.

Недавно Канада также разрешила использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей 12-15 лет. Соответствующее разрешение выдало Министерство здравоохранения 5 мая.

Перед этим было проведено три фазы испытаний, которые подтвердили эффективность препарата для подростков.

Источник: Управление по контролю за продуктами и лекарствами США

Фото: Depositphotos

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