В индийском штате Бихар на берегу реки Ганг местные жители обнаружили по меньшей мере 30 разложенных тел людей.

– Только утром я видел 30-35 тел людей, зараженных Covid-19. Люди хоронили полуголых умерших в воде, – сказал местный житель.

Другой утверждает, что всего в реке плавает более 150 зараженных тел:

– Люди шокированы и напуганы. Боятся даже прийти на кремацию.

Местные жители пожаловались из-за сложившейся ситуации в администрацию. Они считают, что люди прибегают к такому шагу из-за высокой стоимости кремации.

Окружной судья Буксара Аман Самир заявил, что 30-ти телам, которые обнаружили в реке Ганг, – от трех до четырех дней. Большинство из них плыли по водоему из соседнего штата Уттар-Прадеш.

В результате в штате усилилось патрулирование реки. Для поиска людей, которые захороняют тела в реке, создали три группы.

Кремировать неустановленные тела будут согласно ритуалам за счет правительства. Сейчас захоронено 12 из обнаруженных тел.

Очищают реку круглосуточно и без выходных. Для этого районная администрация предоставила свет и генераторную установку.

По результатам ситуации правительство дало указание кремировать всех умерших от коронавирус людей бесплатно.

Коронавирус в Индии

В Индии по состоянию на 10 мая зафиксировали новый рекорд суточной смертности от коронавируса – 4 187 человек.

Ситуация в стране осложнилась тем, что на фоне пандемии Covid-19 началась вспышка мукоромикоза, который в народе называют черной плесенью.

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Источник: Times of India

Фото: ANI