2 208 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 мая 2021 года. В частности, заболели 89 детей и 34 медработника.

Коронавирус в Украине

Для сравнения за сутки по состоянию на утро 10 мая коронавирусом в Украине заболели 2 817 человек, в том числе 31 медицинский работник и 159 детей. Из них в больницы госпитализировали 1 414 человек.

От осложнений Covid-19 умерли 119 пациентов. Побороть болезнь удалось 9 002 человека.

За 24 часа было проведено 21 883 тестирования.