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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

ВОЗ назвала индийский штамм Covid-19 особо опасным

коронавірус

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что штамм коронавируса, который впервые обнаружили в Индии, вызывает беспокойство на глобальном уровне.

Об этом заявила технический руководитель по реагированию на Covid-19 ВОЗ Мария Ван Керкхове во время пресс-конференции 10 мая. Она утверждает, что сейчас уже есть доказательства того, что этот штамм заразнее и, возможно, неуязвим к антителам.

Также она отметила, что индийский штамм B.1.617 устойчивее к вакцине против Covid-19, чем другие штаммы. Ранее три варианта коронавируса, впервые зафиксировали в Великобритании, Южной Африке и Бразилии, также классифицировали как те, что вызывают беспокойство.

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В ВОЗ добавили, что этот штамм из Индии распространился уже в более чем 30 странах. Сейчас его изучают, чтобы установить, является ли он причиной смертельного всплеска Covid-19 в Индии.

Индийский штамм Covid-19 в Украине

В Украине пока не обнаружили ни одного случая заражения индийским штаммом Covid-19. Однако министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что штамм приближается к границам страны, поэтому украинцам стоит быть осторожными.

Также по его словам, индийский штамм коронавируса опаснее и агрессивнее штаммов, которые обнаружили в Великобритании и Южно-Африканской Республике.

Источник: ВОЗ

Фото: Depositphotos

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