По состоянию на 12 мая в мире обнаружили 160 млн случаев коронавируса, а за сутки диагностировали 707 тыс. случаев. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, США. Украина занимает 31 место в мире и 10 в Европе.

За сутки в мире умерли более 13 тыс. человек, у которых подтвердили коронавирус. А за все время пандемии вылечились от недуга более 138 млн людей. Сейчас насчитывается около 19 млн активных случаев заболевания.

Главные новости о коронавирусе за 12 мая в Украине и мире — читайте на Фактах ICTV.

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки обнаружили 4 538 новых случаев коронавируса. От осложнений, которые вызвал Covid-19, за сутки умерли 356 пациентов, а выздоровели — 19 776.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (627), Ровенской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Украина готовится к борьбе с индийским штаммом Covid-19. По его словам, Минздрав постоянно держит руку на пульсе и вносит соответствующие изменения в протоколы лечения коронавируса.

Коронавирус в мире

В Индии фиксируют рекордные показатели летальных исходов, вызванных осложнениями от Covid-19. За последние сутки в стране зафиксировали 4 205 смертей от этой болезни.

Резкий рост заражений индийским штаммом коронавируса в Великобритании ставит под угрозу план ослабления карантина, следующий этап которого запланирован на 17 мая. Эксперты пока не установили, насколько штамм B.1.617.2 может снизить эффективность вакцины, поэтому 7 мая определили его как штамм, который вызывает беспокойство.

Словакия после смерти пациентки приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca людей, которые должны получить вакцину впервые. Препарат AstraZeneca будут вводить только тем людям, которые без тяжелых последствий перенесли первую прививку и ждут вторую дозу.

В Грузии снизили минимально допустимый возраст вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca пациентов до 45 лет. Граждане смогут зарегистрироваться на прививку уже с 12 мая.

Президент США Джо Байден заявил, что около 40% лидеров стран звонят и просят о помощи по вакцинам против Сovid-19. Но он подчеркнул, что прежде всего отдает предпочтение проведению кампании по вакцинации в США, однако не отказался помогать другим.

Вакцинация в Украине

За последние сутки от Covid- 19 вакцинировали 18 264 человека.

В Украине количество вакцинированных от Covid-19 человек с начала кампании составляет 882 621. Из них получили одну дозу — 882 619 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 1928 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, Минздрав потенциально может выполнить цель по вакцинации от коронавируса 50% населения Украины до 24 августа.