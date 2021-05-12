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Факты / Lifestyle
Тетяна Забожко |

Из-за индийского штамма: в Британии могут не открыть кафе и рестораны

карантин

Резкий рост заражений индийским штаммом коронавируса в Великобритании ставит под угрозу план ослабления карантина, следующий этап которого запланирован на 17 мая.

В стране зафиксировали 1 393 случая штамма B.1.617.2.

В Болтоне и Блэкберне этот вариант коронавируса составляет более 50% случаев. Из-за этого в Болтоне сделали запрос о вакцинации всех людей старше 16 лет.

Представители здравоохранения пока не установили, насколько штамм B.1.617.2 может снизить эффективность вакцины, поэтому 7 мая определили его как “вариант, который вызывает беспокойство”.

По мнению директора отдела клинических оперативных исследований в Университетском колледже Лондона и члена группы экспертов Independent Sage профессора Кристины Пейджл, количество случаев В.1.617.2 достаточно для того, чтобы задержать следующий этап ослабления карантина 17 мая.

План ослабления карантина в Британии

22 февраля премьер-министр Борис Джонсон анонсировал четыре этапа плана ослабления карантина в Британии.

На 17 мая запланирован третий этап отмены карантинных ограничений – открытие ресторанов, кафе и отелей, а также разрешение на международные поездки.

На четвертом этапе – 21 июня – намеревались отменить оставшуюся часть карантинных мероприятий.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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