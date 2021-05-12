Крайне редкие случаи летальных исходов в результате вакцинации детей мгновенно становятся достоянием общественности, порождая великое множество слухов и домыслов. В итоге многие родители с предубеждением и опасением относятся к необходимости плановой вакцинации своего ребенка.

В последнее время, по вполне понятным причинам, тема вакцинации стала особо актуальной. И хотя конкретно от коронавируса детей от 0 до 12 лет пока не прививают, тема негативных последствий обязательных детских прививок вновь поднялась в рейтингах часто задаваемых вопросов.

По просьбе Фактов ICTV разъяснения дает врач-педиатр, детский кардиолог, медицинский директор клиники, ассистент кафедры педиатрии Тернопольского национального медицинского университета, инструктор Европейского совета реанимации Ольга Дутчак.

— Действительно, в результате прививки у ребенка может развиться анафилактическая реакция, которая может стать причиной, особенно в первый час после введения препарата, летального случая, — рассказывает Ольга Дутчак.

Учитывая это обстоятельство, у каждого врача, которые проводит вакцинацию, есть аптечка неотложной помощи, в которой имеются все медикаменты, необходимые для оказания экстренной и эффективной помощи при анафилаксии, если такое произошло.

По словам врача-педиатра, намного больше рисков стать жертвой болезни, развитие которой, собственно, и предупреждают с помощью прививок, чем от самой вакцины. К примеру, полиомиелит может привести к параличу, энцефалит – к слепоте.

Безусловно, даже один на сто тысяч случай тяжелых последствий для здоровья или смертельного исхода в результате прививки – это уже много. Однако преимущества вакцинации значительно перевешивают предполагаемые риски.

Между тем, Фактам ICTV стало известно, как в Украине усилят меры безопасности в связи с началом курортного сезона.