Многие женщины мечтают увеличить бюст, но не решаются на операцию.
Для тех, кто боится ложиться под нож и вставлять в тело силиконовые импланты, есть более безопасная альтернатива. Это липофилинг груди.
В киевский клинике пластической хирургии ANACOSMA увеличение груди осуществляется с использованием собственного жира пациентки.
Жир вводится без разрезов, с помощью шприца. Для процедуры требуется от 700 до 1500 мл жировой эмульсии. Обычно она берется методом ультразвуковой липосакции с живота, бедер, боков.
Пациентка получает двойную выгоду — увеличивает бюст и одновременно худеет в проблемных местах.
Другими преимуществами этого метода является непродолжительность (2-3 часа манипуляций плюс один день под наблюдением), малая травматичность, отсутствие рубцов и короткий период реабилитации. Процедура безопасна, используется природный материал, никакой синтетики.
Методика липолифтинга позволяет за один раз увеличить объем груди на 1 размер.
Результат сохраняется до двух лет. Затем необходимо делать коррекцию.
Благодаря методике, используемой в ANACOSMA, 70% пересаженного жира остается в груди навсегда.
Ожидания, результаты и противопоказания
Кроме желания клиентки иметь бюст пышнее, показаниями к липофилингу являются асимметрия груди, деформация вследствие грудного кормления, удаление опухолей, рубцов и других операций, возрастные изменения.
После процедуры женщина получает обновленный красивый бюст и уверенность в собственной привлекательности.
Липофилинг не делается женщинам с нарушением свертываемости крови, сахарным диабетом, тиреотоксикозом, онкозаболеваниями, в период беременности, лактации и год после лактации.
Противопоказанием являются инфекционные и острые заболевания, а также хронические болезни во время обострения.
Как подготовиться к операции
Необходимо пройти консультацию пластического хирурга, маммолога и анестезиолога. Врач подберет метод коррекции, определит зоны забора жировой ткани и назначит необходимые анализы.
Надо придерживаться стабильного веса в течение полугода перед процедурой.
За месяц до операции запрещается загорать, за две недели — курить. Желательно пропить витаминный комплекс и пройти 1-2 процедуры плазмолифтинга в зону груди.
Кожа станет более упругой, а среда для жира более благоприятной.
Восстановление
Реабилитация проходит быстро, но необходимо придерживаться рекомендаций, чтобы жир лучше прижился:
- Спать на спине.
- Носить не стягивающее белье — 4-6 недель.
- Проходить осмотр у врача каждую неделю в течение 1 месяца.
- Минимизировать нагрузку на плечевой пояс.
- Не посещать сауны, бани, солярии 6 месяцев.
- Не худеть после операции.