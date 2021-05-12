Многие женщины мечтают увеличить бюст, но не решаются на операцию.

Для тех, кто боится ложиться под нож и вставлять в тело силиконовые импланты, есть более безопасная альтернатива. Это липофилинг груди.

В киевский клинике пластической хирургии ANACOSMA увеличение груди осуществляется с использованием собственного жира пациентки.

Жир вводится без разрезов, с помощью шприца. Для процедуры требуется от 700 до 1500 мл жировой эмульсии. Обычно она берется методом ультразвуковой липосакции с живота, бедер, боков.

Пациентка получает двойную выгоду — увеличивает бюст и одновременно худеет в проблемных местах.

Другими преимуществами этого метода является непродолжительность (2-3 часа манипуляций плюс один день под наблюдением), малая травматичность, отсутствие рубцов и короткий период реабилитации. Процедура безопасна, используется природный материал, никакой синтетики.

Методика липолифтинга позволяет за один раз увеличить объем груди на 1 размер.

Результат сохраняется до двух лет. Затем необходимо делать коррекцию.

Благодаря методике, используемой в ANACOSMA, 70% пересаженного жира остается в груди навсегда.

Ожидания, результаты и противопоказания

Кроме желания клиентки иметь бюст пышнее, показаниями к липофилингу являются асимметрия груди, деформация вследствие грудного кормления, удаление опухолей, рубцов и других операций, возрастные изменения.

После процедуры женщина получает обновленный красивый бюст и уверенность в собственной привлекательности.

Липофилинг не делается женщинам с нарушением свертываемости крови, сахарным диабетом, тиреотоксикозом, онкозаболеваниями, в период беременности, лактации и год после лактации.

Противопоказанием являются инфекционные и острые заболевания, а также хронические болезни во время обострения.

Как подготовиться к операции

Необходимо пройти консультацию пластического хирурга, маммолога и анестезиолога. Врач подберет метод коррекции, определит зоны забора жировой ткани и назначит необходимые анализы.

Надо придерживаться стабильного веса в течение полугода перед процедурой.

За месяц до операции запрещается загорать, за две недели — курить. Желательно пропить витаминный комплекс и пройти 1-2 процедуры плазмолифтинга в зону груди.

Кожа станет более упругой, а среда для жира более благоприятной.

Восстановление

Реабилитация проходит быстро, но необходимо придерживаться рекомендаций, чтобы жир лучше прижился: