Аллергическая реакция только в одном случае является противопоказанием к вакцинации от коронавирусной инфекции – если она имеет тяжелую форму проявления. Делать Covid-прививку при более легких симптомах и сезонной аллергии не только можно, но и нужно. Об этом Фактам ICTV рассказала семейный врач поликлиники Оболонского района Киева Людмила Сердюк.

По словам Людмилы Сердюк, тяжелыми аллергическими реакциями считаются анафилактический шок и анафилактоидные реакции. Это тот случай, когда организм мгновенно отвечает на первичное введение того или иного препарата: у человека резко снижается давление, происходят сбои сердечного ритма.

Однако такие эпизоды ответной реакции организма на лекарства встречаются очень редко.

— Что же касается аллергии на пыльцу растений (поллиноз) и сезонный аллергический ринит, то они ни в коем случае не являются противопоказаниями для вакцинации, — отметила Людмила Сердюк. – Это относится и к людям, страдающим аллергическими реакциями на бытовую химию. Причем делать прививку можно независимо от стадии обострения недуга.

Семейный врач рекомендует всем, кто страдает аллергическими проявлениями, на всякий случай брать на прививку свои привычные антигистаминные препараты. К слову, их же не помешает попринимать и в первые 2-3 дня после введения вакцины.

А между тем, Фактам ICTV стало известно, какие вопросы чаще всего задают украинцы контактному центру Covid-вакцинации.