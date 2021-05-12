Введение электронных Covid-сертификатов в Украине и мире упростит путешествия в будущем. Они могут заработать уже летом.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер во время брифинга 12 мая. Он утверждает, что введение сертификатов не означает, что сразу откроются европейские границы. Это решение должен принять Европейский Союз.

— Введение Covid-сертификатов точно упростит путешествия в будущем. Я думаю, это будет работать уже летом. Но никого обязывать делать сертификат тоже пока не планируется, однако с ним будет удобнее пересекать границу, — отметил Кучер.

Также он добавил, что документ планируют выдавать через приложение Дия. Его можно будет получить после прививки против Covid-19. Сейчас прорабатывают вариант выдачи сертификата в бумажном виде через Центр предоставления административных услуг.

По информации Минздрава, сертификаты вакцинации против коронавируса в Украине можно будет получить онлайн с 1 июля 2021 года. Этот документ разрабатывает Минздрав совместно с Минцифрой и НСЗУ.

В документе будут указывать информацию о прививке от Covid-19, отрицательный ПЦР-тест или дату, когда человек выздоровел от коронавируса.