Раньше считалось, что Covid-19 передается двумя путями: воздушно-капельным и контактно-бытовым. Но через некоторое время выяснилось, что вирус может передаваться аэрозольным путем, который и есть самый важный. Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем новом видео на You-tube-канале.
— Главный путь распространения коронавирусной инфекции именно аэрозольный – подчеркнул Комаровский. – Это важно знать, чтобы защитить себя и семью.
Воздушно-капельный путь заражения – это капли наших соплей и слюней, которые пролетев пару метров, оседают на землю. А при аэрозольном пути заражения мельчайшие частички попадают в поток воздуха и разносятся на большое расстояние. И в таком случае ни маски, ни перчатки не защитят от коронавируса.
— При аэрозольном пути передачи вируса наиболее действенным методом профилактики является вентиляция и открытая форточка, — считает Комаровский.
Авторитетное медицинское издание The Lancet проанализировало огромное количество материала и определило десять факторов, которые указывают на то, что аэрозольный путь передачи коронавируса – главный.
- Суперраспространение. Один заболевший может заражать до 400-500 людей.
- Заражение без прямого контакта. При карантине на кораблях здоровые люди, сидевшие в каютах, тоже заболели.
- Бессимптомный носитель. Такое человек ни кашляет, ни чихает. От него практически невозможно заразиться воздушно-капельным путем.
- В помещении возможность заражения гораздо выше. Вентиляция помещения уменьшает риск.
- Внутрибольничное заражение. Средства защиты не дают распространяться воздушно-капельным путем, а люди заражаются.
- Лабораторные исследования позволили обнаружить жизнеспособный вирус в воздухе.
- Жизнеспособный вирус обнаруживается в воздуховодах и фильтрах вентиляционных систем.
- Эксперименты на животных, которые не контактировали и не приближались друг к другу, доказали, что вирус распространяется с потоком воздуха.
- Отсутствие исследований, которые бы доказали невозможность передачи вируса по воздуху.
- Не доказательств, что вирус распространяется только контактным или только воздушно-капельным путем. Значит, аэрозольный путь передачи существует.
Как же обезопасить себя от вдыхания коронавируса?
- Доктор советует определить самые опасные места в помещении, где нет активного движения воздуха, с помощью детектора углекислого газа.
- Организовать проветривание помещений, где находятся люди (работают, учатся, лечатся).
- Организовать контроль за состоянием вентиляционных систем и проверить наличие таковых.
- Все мероприятия, которые можно проводить на свежем воздухе, проводить там. Можно работать ресторанам на открытых площадках. Даже прививки можно делать на свежем воздухе.
- Давайте открывать окна. Это спасет жизнь тысячам людей. А кто боится сквозняков, пусть учится жить со сквозняками.
Между тем Фактом ICTV стало известно, сколько учителей вакцинировались от Covid-19 накануне ВНО.
Источник: Комаровский.