Раньше считалось, что Covid-19 передается двумя путями: воздушно-капельным и контактно-бытовым. Но через некоторое время выяснилось, что вирус может передаваться аэрозольным путем, который и есть самый важный. Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем новом видео на You-tube-канале.

— Главный путь распространения коронавирусной инфекции именно аэрозольный – подчеркнул Комаровский. – Это важно знать, чтобы защитить себя и семью.

Воздушно-капельный путь заражения – это капли наших соплей и слюней, которые пролетев пару метров, оседают на землю. А при аэрозольном пути заражения мельчайшие частички попадают в поток воздуха и разносятся на большое расстояние. И в таком случае ни маски, ни перчатки не защитят от коронавируса.

— При аэрозольном пути передачи вируса наиболее действенным методом профилактики является вентиляция и открытая форточка, — считает Комаровский.

Авторитетное медицинское издание The Lancet проанализировало огромное количество материала и определило десять факторов, которые указывают на то, что аэрозольный путь передачи коронавируса – главный.

Суперраспространение. Один заболевший может заражать до 400-500 людей. Заражение без прямого контакта. При карантине на кораблях здоровые люди, сидевшие в каютах, тоже заболели. Бессимптомный носитель. Такое человек ни кашляет, ни чихает. От него практически невозможно заразиться воздушно-капельным путем. В помещении возможность заражения гораздо выше. Вентиляция помещения уменьшает риск. Внутрибольничное заражение. Средства защиты не дают распространяться воздушно-капельным путем, а люди заражаются. Лабораторные исследования позволили обнаружить жизнеспособный вирус в воздухе. Жизнеспособный вирус обнаруживается в воздуховодах и фильтрах вентиляционных систем. Эксперименты на животных, которые не контактировали и не приближались друг к другу, доказали, что вирус распространяется с потоком воздуха. Отсутствие исследований, которые бы доказали невозможность передачи вируса по воздуху. Не доказательств, что вирус распространяется только контактным или только воздушно-капельным путем. Значит, аэрозольный путь передачи существует.

Как же обезопасить себя от вдыхания коронавируса?

Доктор советует определить самые опасные места в помещении, где нет активного движения воздуха, с помощью детектора углекислого газа.

Организовать проветривание помещений, где находятся люди (работают, учатся, лечатся).

Организовать контроль за состоянием вентиляционных систем и проверить наличие таковых.

Все мероприятия, которые можно проводить на свежем воздухе, проводить там. Можно работать ресторанам на открытых площадках. Даже прививки можно делать на свежем воздухе.

Давайте открывать окна. Это спасет жизнь тысячам людей. А кто боится сквозняков, пусть учится жить со сквозняками.

Между тем Фактом ICTV стало известно, сколько учителей вакцинировались от Covid-19 накануне ВНО.

Источник: Комаровский.