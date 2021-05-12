Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов рассказал об опасности индийского штамма коронавируса и особенностях протекания болезни.

Из-за постоянных мутаций вируса, возникают новые непредвиденные ситуации, поэтому Минздрав постоянно держит руку на пульсе и вносит соответствующие изменения в протоколы лечения Covid-19.

— То, что касается клинической картины (индийского штамма — Ред.), очень сильная интоксикация, является поражение желудочно-кишечного тракта, почек — то есть такие симптоматические вещи, к которым мы готовы. Мы общаемся постоянно с нашими коллегами и протоколы лечения меняются в режиме нон-стоп, — подчеркнул Степанов.

Он также рассказал, что сейчас внимание уделяется и постковидной реабилитации.

— У нас уже принят протокол по лечению постковидного синдрома, постковидной реабилитации, потому что это большая проблематика, которая имеет место и которая очень серьезная, — резюмировал Степанов.

Кроме того, Минздрав продолжает работу по обеспечению лечебных учреждений препаратами для лечения Covid-19 и кислородом.

Месяц назад медики Хмельницкого просили обеспечить больницы и Covid-отделения кислородом.

Источник: Ранок з Україною.