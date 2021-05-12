В Киеве по состоянию на утро 12 мая подтвердили 627 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии в столице заболели 199 802 местных жителей.

За последние сутки сделали 1 217 прививки против коронавируса.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: