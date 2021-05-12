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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Коронавирус в Украине: более 300 смертей и 4 538 новых случаев за сутки

Коронавирус в Украине

В Украине за последние сутки зафиксировали 4 538 случаев коронавируса, всего — 2 129 073.

От осложнений, которые вызвал Covid-19, за сутки умерли 356 пациентов, всего — 46 987.

1 349 человек с коронавирусом пришлось госпитализировать.

Стоит отметить, что за последние сутки людей, которые выздоровели, три раза больше, чем заболевших.

19 776 пациентов с коронавирусом преодолели недуг.

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За сутки в Украине провели 71 383 тестирования (в частности методом ПЦР — 38 959, методом ИФА — 12 617, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 19 807).

  • м. Киев — 627 случаев / 1217 прививок;
  • Винницкая область — 63 случая / 850 прививок;
  • Волынская область — 139 случаев / 467 прививок;
  • Днепропетровская область — 211 случаев / 1649 прививок;
  • Донецкая область — 356 случаев / 970 прививок;
  • Житомирская область — 60 случаев / 578 прививок;
  • Закарпатская — 12 случаев / 489 прививок;
  • Запорожская область — 275 случаев / 1190 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 31 случай / 857 прививок;
  • Киевская область — 169 случаев / 619 прививок;
  • Кировоградская область — 52 случая / 458 прививок;
  • Луганская область — 199 случаев / 554 прививки;
  • Львовская область — 136 случаев / 1881 прививки;
  • Николаевская область — 132 случая / 851 прививки;
  • Одесская область — 150 случаев / 886 прививок;
  • Полтавская область — 380 случаев / 616 прививок;
  • Ровенская область — 471 случай / 514 прививок;
  • Сумская область — 58 случаев / 339 прививок;
  • Тернопольская область — 54 случая / 693 прививки;
  • Харьковская область — 345 случаев / 325 прививок;
  • Херсонская область — 31 случай / 50 прививок;
  • Хмельницкая область — 153 случая / 661 прививки;
  • Черкасская область — 304 случая / 591 прививки;
  • Черновицкая область — 65 случаев / 540 прививок;
  • Черниговская область — 65 случаев / 419 прививок.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 11 мая суточный прирост составлял 2 208 случаев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) областях.

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