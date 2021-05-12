В Украине за последние сутки зафиксировали 4 538 случаев коронавируса, всего — 2 129 073.

От осложнений, которые вызвал Covid-19, за сутки умерли 356 пациентов, всего — 46 987.

1 349 человек с коронавирусом пришлось госпитализировать.

Стоит отметить, что за последние сутки людей, которые выздоровели, три раза больше, чем заболевших.

19 776 пациентов с коронавирусом преодолели недуг.

За сутки в Украине провели 71 383 тестирования (в частности методом ПЦР — 38 959, методом ИФА — 12 617, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 19 807).

м. Киев — 627 случаев / 1217 прививок;

Винницкая область — 63 случая / 850 прививок;

Волынская область — 139 случаев / 467 прививок;

Днепропетровская область — 211 случаев / 1649 прививок;

Донецкая область — 356 случаев / 970 прививок;

Житомирская область — 60 случаев / 578 прививок;

Закарпатская — 12 случаев / 489 прививок;

Запорожская область — 275 случаев / 1190 прививок;

Ивано-Франковская область — 31 случай / 857 прививок;

Киевская область — 169 случаев / 619 прививок;

Кировоградская область — 52 случая / 458 прививок;

Луганская область — 199 случаев / 554 прививки;

Львовская область — 136 случаев / 1881 прививки;

Николаевская область — 132 случая / 851 прививки;

Одесская область — 150 случаев / 886 прививок;

Полтавская область — 380 случаев / 616 прививок;

Ровенская область — 471 случай / 514 прививок;

Сумская область — 58 случаев / 339 прививок;

Тернопольская область — 54 случая / 693 прививки;

Харьковская область — 345 случаев / 325 прививок;

Херсонская область — 31 случай / 50 прививок;

Хмельницкая область — 153 случая / 661 прививки;

Черкасская область — 304 случая / 591 прививки;

Черновицкая область — 65 случаев / 540 прививок;

Черниговская область — 65 случаев / 419 прививок.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 11 мая суточный прирост составлял 2 208 случаев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) областях.