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Факты / Lifestyle
Лариса Божко |

Почти 2 тыс. украинцев получили вторую дозу вакцины от Covid-19

вакцина, вакцинація

По данным Минздрава на 12 мая в Украине количество вакцинированных лиц от Covid-19  (с начала кампании) составляет 882 621 человек. Из них получили 1 дозу — 882 619 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 928 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

За последние сутки прививки от Covid-19 18 264 человек.

Прививки проводились 192 мобильными бригадами по иммунизации и 809 пунктами прививки.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

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  • Киев — 94300 (+1 217)
  • Днепропетровская область — 71834 (+1 185)
  • Львовская область — 63 402 (+1 731)
  • Киевская область — 51635 (+615)
  • Харьковская область — 41 661 (+325)
  • Полтавская область — 39 340 (+616)
  • Донецкая область — 37 237 (+970)
  • Винницкая область — 36 684 (+509)
  • Одесская область — 35949 (+886)
  • Черкасская область — 33 556 (+574)
  • Запорожская область — 32 501 (+1 189)
  • Николаевская область — 29650 (+713)
  • Херсонская область — 29 009 (50)
  • Житомирская область — 28 930 (+577)
  • Хмельницкая область — 28669 (+626)
  • Сумская область — 28 109 (260)
  • Тернопольская область — 26 819 (+693)
  • Ивано-Франковская область — 26 536 (+857)
  • Ровенская область — 25 419 (+514)
  • Кировоградская область — 22 202 (+458)
  • Закарпатская область — 21 531 (+489)
  • Волынская область — 20 983 (+467)
  • Черниговская область — 20 131 (+416)
  • Черновицкая область — 18627 (+540)
  • Луганская область — 17 905 (+554)

Вторую дозу получили 1 928 человек (+1 233 за предыдущие сутки):

  • Днепропетровская область — 735 (+464)
  • Винницкая область — 341 (+341)
  • Полтавская область — 254 (+0)
  • Николаевская область — 180 (+138)
  • Львовская область — 150 (+150)
  • Сумская область — 81 (+79)
  • Хмельницкая область — 44 (35)
  • Харьковская область — 30 (+0)
  • Кировоградская область — 30 (+0)
  • Черкасская область — 20 (+17)
  • Запорожская область — 16 (1)
  • Донецкая область — 15 (+0)
  • Киев — 13 (+0)
  • Черниговская область — 9 (+3)
  • Киевская область — 4 (+4)
  • Черновицкая область — 3 (+0)
  • Житомирская область — 3 (1)

Сейчас треть всех случаев Covid-19 приходится на Индию. Одним из объяснений этого является появление нового штамма коронавирусу — индийского. Он гораздо быстрее попадает в клетку и обходит иммунитет.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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