По данным Минздрава на 12 мая в Украине количество вакцинированных лиц от Covid-19 (с начала кампании) составляет 882 621 человек. Из них получили 1 дозу — 882 619 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 928 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
За последние сутки прививки от Covid-19 18 264 человек.
Прививки проводились 192 мобильными бригадами по иммунизации и 809 пунктами прививки.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- Киев — 94300 (+1 217)
- Днепропетровская область — 71834 (+1 185)
- Львовская область — 63 402 (+1 731)
- Киевская область — 51635 (+615)
- Харьковская область — 41 661 (+325)
- Полтавская область — 39 340 (+616)
- Донецкая область — 37 237 (+970)
- Винницкая область — 36 684 (+509)
- Одесская область — 35949 (+886)
- Черкасская область — 33 556 (+574)
- Запорожская область — 32 501 (+1 189)
- Николаевская область — 29650 (+713)
- Херсонская область — 29 009 (50)
- Житомирская область — 28 930 (+577)
- Хмельницкая область — 28669 (+626)
- Сумская область — 28 109 (260)
- Тернопольская область — 26 819 (+693)
- Ивано-Франковская область — 26 536 (+857)
- Ровенская область — 25 419 (+514)
- Кировоградская область — 22 202 (+458)
- Закарпатская область — 21 531 (+489)
- Волынская область — 20 983 (+467)
- Черниговская область — 20 131 (+416)
- Черновицкая область — 18627 (+540)
- Луганская область — 17 905 (+554)
Вторую дозу получили 1 928 человек (+1 233 за предыдущие сутки):
- Днепропетровская область — 735 (+464)
- Винницкая область — 341 (+341)
- Полтавская область — 254 (+0)
- Николаевская область — 180 (+138)
- Львовская область — 150 (+150)
- Сумская область — 81 (+79)
- Хмельницкая область — 44 (35)
- Харьковская область — 30 (+0)
- Кировоградская область — 30 (+0)
- Черкасская область — 20 (+17)
- Запорожская область — 16 (1)
- Донецкая область — 15 (+0)
- Киев — 13 (+0)
- Черниговская область — 9 (+3)
- Киевская область — 4 (+4)
- Черновицкая область — 3 (+0)
- Житомирская область — 3 (1)
Сейчас треть всех случаев Covid-19 приходится на Индию. Одним из объяснений этого является появление нового штамма коронавирусу — индийского. Он гораздо быстрее попадает в клетку и обходит иммунитет.