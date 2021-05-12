По данным Минздрава на 12 мая в Украине количество вакцинированных лиц от Covid-19 (с начала кампании) составляет 882 621 человек. Из них получили 1 дозу — 882 619 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 928 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

За последние сутки прививки от Covid-19 18 264 человек.

Прививки проводились 192 мобильными бригадами по иммунизации и 809 пунктами прививки.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев — 94300 (+1 217)

Днепропетровская область — 71834 (+1 185)

Львовская область — 63 402 (+1 731)

Киевская область — 51635 (+615)

Харьковская область — 41 661 (+325)

Полтавская область — 39 340 (+616)

Донецкая область — 37 237 (+970)

Винницкая область — 36 684 (+509)

Одесская область — 35949 (+886)

Черкасская область — 33 556 (+574)

Запорожская область — 32 501 (+1 189)

Николаевская область — 29650 (+713)

Херсонская область — 29 009 (50)

Житомирская область — 28 930 (+577)

Хмельницкая область — 28669 (+626)

Сумская область — 28 109 (260)

Тернопольская область — 26 819 (+693)

Ивано-Франковская область — 26 536 (+857)

Ровенская область — 25 419 (+514)

Кировоградская область — 22 202 (+458)

Закарпатская область — 21 531 (+489)

Волынская область — 20 983 (+467)

Черниговская область — 20 131 (+416)

Черновицкая область — 18627 (+540)

Луганская область — 17 905 (+554)

Вторую дозу получили 1 928 человек (+1 233 за предыдущие сутки):

Днепропетровская область — 735 (+464)

Винницкая область — 341 (+341)

Полтавская область — 254 (+0)

Николаевская область — 180 (+138)

Львовская область — 150 (+150)

Сумская область — 81 (+79)

Хмельницкая область — 44 (35)

Харьковская область — 30 (+0)

Кировоградская область — 30 (+0)

Черкасская область — 20 (+17)

Запорожская область — 16 (1)

Донецкая область — 15 (+0)

Киев — 13 (+0)

Черниговская область — 9 (+3)

Киевская область — 4 (+4)

Черновицкая область — 3 (+0)

Житомирская область — 3 (1)

Сейчас треть всех случаев Covid-19 приходится на Индию. Одним из объяснений этого является появление нового штамма коронавирусу — индийского. Он гораздо быстрее попадает в клетку и обходит иммунитет.