12 мая весь мир отмечает Международный день медицинских сестер. Прекрасная, очень нужная дата, чтобы еще раз от всей души поблагодарить тех, кто в тяжелые дни болезни всегда рядом, всегда готовы прийти на помощь, простыми словами сопереживания и поддержки облегчить боль и вселить надежду.

— Я вижу, как мои коллеги работают порой буквально на пределе физических и моральных сил, — рассказала Фактам ICTV медицинская сестра Украинского центра детской кардиохирургии Татьяна Дорошенко.

По словам Татьяны Дорошенко, детская хирургия – очень непростая в эмоциональном отношении медицинская сфера. Здесь нужно быть больше, чем медсестрой. Но те, кто составляет костяк нашего коллектива, кого можно назвать старожилами, очень гордятся своим трудом. Особенно, когда провожаем наших маленьких пациентов домой здоровыми и повеселевшими.

К сожалению, одной из хронических болезней украинской медицинской отрасли является несправедливо низкая заработная плата младшему медицинскому персоналу. В то время, как именно медсестры, по сути, день и ночь находятся рядом с больным. Именно их зовут первыми, когда больно.

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Но несмотря на все эти тяготы, подавляющее большинство медсестер никогда не жалеют о своем профессиональном выборе. Прежде всего потому, что на самом деле чувствуют в нем свое истинное призвание, не мыслят себя ни в каком другом качестве.

Факты ICTV присоединяются со всем теплым, сердечным поздравлениям, которые прозвучат сегодня в адрес наших дорогих медсестричек. Счастья вам, наши добрые ангелы в белых халатах, благополучия, мирного неба и неизбывной благодарности ваших пациентов.

А тем временем, Фактам ICTV стало известно, где правительство Украины нашло деньги на медицину.