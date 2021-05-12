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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

Минздрав назвал вакцину, после прививки которой было больше случаев побочки

Вакцинация, вакцинація, вакцина, коронавірус, коронавирус

За все время вакцинации против коронавируса в Украине зафиксировали 1 279 сообщений о неблагоприятных последствяих после прививки.

По информации Минздрава, это менее 1% от количества всех уколов, всего в стране за время кампании по иммунизации населения сделали 884 547 прививок, две дозы получили 1 928 человек.

Также в ведомстве рассказали, после прививок какой вакциной было больше всего неблагоприятных последствий.

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Статистика:

  • Covishield — 1 032 легких побочных эффекта, 56 серьезных случаев (из 481 864 вакцинированных);
  • AstraZeneca — 168 легких побочных эффектов, 9 серьезных случаев (из 275 177 привитых);
  • CoronaVac — 3 легких побочных эффекта, 4 серьезных случая (из 72 269 человек);
  • Comirnaty (производства компании Pfizer) – 3 легких побочных эффекта, 4 серьезных случая (из 53 311 привитых людей).

Вакцинация против коронавируса

В Украине с февраля 2021 года проходит вакцинация против коронавируса.

Прививки делают вакцинами разного производства.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Украинская правда

Фото: Pexels

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