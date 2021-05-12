На прилавках появились первая клубника. Но заметили ли вы, что запах ее практически не ощущается? A все потому, что во-первых, еще не вызрела как следует. Только зрелые ягоды источают аромат, который слышен еще на подходе к прилавку. Во-вторых, их обрабатывают химикатами для лучшей транспортировки, поскольку они имеют очень нежную мякоть.

Кроме того, чтобы получить пораньше урожай, используют слишком много азотных удобрений, которые усиливают рост растения и его плодов. Вот так и попадают в ароматные ягоды нитраты, которые впоследствии превращаются в опасные нитриты.

О том, стоит ли употреблять первые ягоды клубники Фактам ICTV рассказала детский диетолог, нутрициолог Анна Бойко.

— Первая клубника для детей опасна из-за высокого содержания нитратов, — предостерегает детский диетолог Анна Бойко. — Взрослым можно полакомиться 100-200 г в день, наблюдая за своим состоянием.

Симптомы отравления нитратами

Симптомы отравления проявляются через 5-6 часов после употребления ягод. Это боль в животе различной локализации, головная боль, явления общей интоксикации, расстройство кишечника. Часто повышается температура до 38–39 градусов.

Аллергия на клубнику

Клубника, пожалуй, самый распространенный аллерген. Аллергические реакции на ягоды могут возникать как у детей, так и у взрослых.

Основные симптомы аллергии: зуд, покраснение кожи, высыпания.

В тяжелых случаях: отек слизистых, заложенность носа, кашель, крапивница по всему телу, ощущение жара на коже.

Самым опасным симптомом аллергии на ягоды клубники является анафилактический шок. Он обычно развивается в течение нескольких минут при повторном попадании в организм. Об этом свидетельствует опухание слизистых, горла и дыхательных путей, тахикардия и падение артериального давления. Если не оказать человеку вовремя помощь, он умрет от удушья.

Как обезопасить себя от нитратов

Конечно же, не стоит покупать ягоды в переходах, с земли на несанкционированных рынках. Если вы пришли на рынок попросите у продавца сертификат на ягоду. Если его нет, не покупайте такую клубнику.

Лучше запаситесь нитратомером. Он через несколько минут покажет безопасна ягода или нет. Норма нитратов в ягодах — 60 мг на килограмм.

Самый лучший способ уберечь себя от отравления — дождаться сезона клубники. Он начнется через две-три недели. И ягода тогда будет намного безопасней.

Первые овощи, которые выращиваются под пленкой и в теплицах также могут быть нитратными. Но их, в отличие от клубники, можно вымочить в воде или отварить.