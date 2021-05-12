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Факты / Lifestyle
Лариса Божко |

Нитраты в ранней клубнике — как себя обезопасить

клубника

На прилавках появились первая клубника. Но заметили ли вы, что запах ее практически не ощущается? A все потому, что во-первых, еще не вызрела как следует. Только зрелые ягоды источают аромат, который слышен еще  на подходе к прилавку. Во-вторых, их обрабатывают химикатами для лучшей транспортировки, поскольку они имеют очень нежную мякоть.

Кроме того, чтобы получить пораньше урожай, используют слишком много азотных удобрений, которые усиливают рост растения и его плодов. Вот так и попадают в ароматные ягоды нитраты, которые впоследствии превращаются в опасные нитриты.

О том, стоит ли употреблять первые ягоды клубники Фактам ICTV рассказала детский диетолог, нутрициолог Анна Бойко.

— Первая клубника для детей опасна из-за высокого содержания нитратов, — предостерегает детский диетолог Анна Бойко. — Взрослым можно полакомиться 100-200 г в день, наблюдая за своим состоянием.

Симптомы отравления нитратами

Симптомы отравления проявляются через 5-6 часов после употребления ягод. Это боль в животе различной локализации, головная боль, явления общей интоксикации, расстройство кишечника. Часто повышается температура до 38–39 градусов.

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Аллергия на клубнику

Клубника, пожалуй, самый распространенный аллерген. Аллергические реакции на ягоды могут возникать как у детей, так и у взрослых.

Основные симптомы аллергии: зуд, покраснение кожи, высыпания.

В тяжелых случаях: отек слизистых, заложенность носа, кашель, крапивница по всему телу, ощущение жара на коже.

Самым опасным симптомом аллергии на ягоды клубники является анафилактический шок. Он обычно развивается в течение нескольких минут при повторном попадании в организм. Об этом свидетельствует опухание слизистых, горла и дыхательных путей, тахикардия и падение артериального давления. Если не оказать человеку вовремя помощь, он умрет от удушья.

Как обезопасить себя от нитратов

Конечно же, не стоит покупать ягоды в переходах, с земли на несанкционированных рынках. Если вы пришли на рынок попросите у продавца сертификат на ягоду. Если его нет, не покупайте такую клубнику.

Лучше запаситесь нитратомером. Он через несколько минут покажет безопасна ягода или нет. Норма нитратов в ягодах — 60 мг на килограмм.

Самый лучший способ уберечь себя от отравления — дождаться сезона клубники. Он начнется через две-три недели. И ягода тогда будет намного безопасней.

Первые овощи, которые выращиваются под пленкой и в теплицах также могут быть нитратными. Но их, в отличие от клубники, можно вымочить в воде или отварить.

Фото: Pixabay

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