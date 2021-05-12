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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Пандемия Covid-19 в Украине идет на спад, карантин дал результаты — Шмыгаль

денис шмигаль кабмін

Пандемия коронавируса в Украине идет на спад, что указывает на то, что адаптивный карантин дал свои результаты.

Об этом во время выездного заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Все регионы вышли из красных карантинных зон. Часть из них перешла в оранжевые, но большинство — в желтые. Это еще раз доказывает, что адаптивный карантин и слаженная работа правительства и на местах дает свои результаты, — отметил он.

Также Денис Шмыгаль добавил, что параллельно в Украине продолжается прививочная компания против коронавируса и назвал ее ключевым элементом на пути преодоления пандемии.

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Он напомнил, что накануне во время совещания с президентом поддержали инициативу, которая предусматривает, что все, кто записался на прививку через портал или приложение Дія, будут вакцинироваться на выходных. В ближайшее время в кабинетах прививок уже появятся соответствующие приглашения.

Шмыгаль об иммунитете к Covid-19

По мнению Дениса Шмыгаля, коллективного иммунитета к Covid-19 в Украине удастся достичь в 2022 году. Это произойдет с помощью массовой вакцинации от коронавируса.

Поэтому хотя украинцы уже прожили год в пандемии, но на завершение борьбы с Covid-19 понадобится еще один год.

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