В контактный центр Министерства здравоохранения по вопросам противодействия распространению Covid-19 на прошлой неделе обратились более 494 тыс. граждан.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер во время брифинга 12 мая. Лидерами по проработке обращений на прошлой неделе стали Закарпатская, Житомирская, Черниговская, Полтавская, Херсонская и Хмельницкая области.

В то же время есть области с очень низким уровнем обработки обращений. Это Донецкая, Ивано-Франковская и Кировоградская области.

По его словам, в Минздраве фиксируют увеличение количества обращений, связанных с вакцинацией. Среди них наиболее часто задаваемые вопросы: запись на вакцинацию (76%), дата начала вакцинации (5,91%), категория населения вакцинации (4%), какая вакцина (4,57%), эффективность вакцины (2,51%).

Кучер напомнил, что записаться в лист ожидания на вакцинацию против коронавируса в Украине можно через мобильное приложение или портал Дия, или же позвонить в контактный центр.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 12 мая в Украине количество вакцинированных человек от Covid-19 с начала кампании составляет 882 621. Из них получили 1 дозу — 882 619 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 928 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Больше всего прививок во вторник сделали во Львовской (1 881) и Днепропетровской (1 649) областях, Киеве (1 217), Запорожской (1190) и Донецкой (970) областях.

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