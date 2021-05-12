Словакия приостановила вакцинацию AstraZeneca первой дозой

Словакия приостановила вакцинацию во вторник, 12 мая, первой дозой препарата фармацевтической компании AstraZeneca против Covid-19.

По данным правительства, страна исследует случай пациента, умершего от редкого тромбоза после вакцинации против коронавируса. На данный момент не установлена связь между смертью этого пациента и вакцинацией AstraZeneca.

— Только люди, ожидающие второй дозы этого препарата, в настоящее время могут вакцинироваться AstraZeneca. Использование вакцины от Covid-19 этой фармацевтической компании для первых прививок было приостановлено, — говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

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Министр здравоохранения Владимир Ленгварский объявил на прошлой неделе, что Словакия пересмотрит свою стратегию вакцинации после смертельного тромба у пациента, получившего вакцину AstraZeneca.

Несколько других стран Европейского Союза ограничили вакцинацию AstraZeneca после того, как была установлена ​​связь между вакциной и возникновением очень редких, но преимущественно смертельных тромбов.

Вакцина AstraZeneca

В то же время Дания полностью отказалась от вакцины AstraZeneca, поскольку британские эксперты рекомендовали альтернативную вакцину для людей в возрасте до 40 лет.

12 марта многие бразильские штаты, в частности Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, объявили, что во вторник они приостановили вакцинацию беременных женщин препаратом AstraZeneca.

Согласно последним данным, ученые из Норвегии и Дании выяснили, что риск возникновения тромбоза мозговой оболочки и глубоких вен случается в 11 из 100 тыс. случаев прививки первой дозой вакцины AstraZeneca. Читайте подробнее про вакцину AstraZeneca на сайте Факты ICTV.

Источник: Le Figaro