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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

В Индии смертность от Covid-19 достигла максимальных показателей

Коронавірус в Індії

В настоящее время в Индии фиксируются катастрофические показатели летальных исходов, вызванных осложнениями коронавируса.

За последние сутки в стране зарегистрировали новый антирекорд смертности от Covid-19. По данным Министерства здравоохранения Индии, за последние 24 часа в стране 4 205 летальных исходов от коронавируса.

Показатель суточной заболеваемости коронавирусом в Индии также остается высоким. За вчерашний день в стране обнаружили 348 421 нового больного Covid-19.

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Всего с начала пандемии коронавирус в Индии заболели более 23 млн местных жителей.

Более 254 тыс. больных Covid-19 умерли от осложнений, вызванных заболеванием.

Коронавирус в Индии

11 мая в одном из индийских штатов на берегу реки Ганг местные жители обнаружили более 30 разложенных трупов.

В результате местная власть усилила патрулирование реки. Таким способом намерены найти людей, которые хоронят тела в реке. Читайте новости о ситуации с коронавирусом в Индии на сайте Факты ICTV.

Источник: IndiaFightsCorona

Фото: Pexels

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