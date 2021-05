В настоящее время в Индии фиксируются катастрофические показатели летальных исходов, вызванных осложнениями коронавируса.

За последние сутки в стране зарегистрировали новый антирекорд смертности от Covid-19. По данным Министерства здравоохранения Индии, за последние 24 часа в стране 4 205 летальных исходов от коронавируса.

Показатель суточной заболеваемости коронавирусом в Индии также остается высоким. За вчерашний день в стране обнаружили 348 421 нового больного Covid-19.

Всего с начала пандемии коронавирус в Индии заболели более 23 млн местных жителей.

Более 254 тыс. больных Covid-19 умерли от осложнений, вызванных заболеванием.

